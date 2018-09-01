Bakan Kurum: Foça'daki kirlilik kontrol altında

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'ya bir dizi ziyaret ve inceleme için gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Foça ilçesinde denize yayılan petrol nedeniyle yaşanan kirliliğin kontrol altında olduğunu söyledi. Sakarya Karasu'da denize girme yasağına neden olan sudaki renk değişimiyle ilgili de konuşan Bakan Kurum, bölgede yapılan incelemelere göre, denizde bir kirliliğin olmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün bir dizi program kapsamında Ankara'dan Muğla'ya geldi. Uçakla Dalaman Havalimanı'na inen Bakan Kurum, kara yoluyla ilk Muğla Valiliği'ne geçti. Bakan Kurum, Vali Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin de yer aldığı kent protokolünce karşılandı. Yöresel kıyafet giyen çocuklar, Bakan Kurum'a çiçek verdi. Muğla Valiliği anı defterini imzalayan Bakan Kurum, daha sonra Valilik 75'inci Yıl Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Bakan Murat Kurum, İzmir'in Foça ilçesinde sahil şeridine yayılan ve kaynağı henüz belirlenemeyen petrol nedeniyle yaşanan deniz kirliği ile ilgili açıklamada bulundu. Kurum, "Foça'da akaryakıt konusu kontrol altında. 80 kişilik bir ekip çalışma yapıyor. Denizdeki kirliliğin giderilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Kirlilik kim tarafından yapıldıysa gerekli cezai yaptırım uygulanacak. Kirliliklerin yaşanmaması en büyük arzumuz. Bazen ister istemez böyle kazalar olabiliyor. Önemli olan bunlara anında müdahale edip, çevrenin, denizin, sahilin en az zarar görmesi noktasında müdahalede bulunmak" dedi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde halkı tedirgin eden, denize girme yasağına neden olan sudaki renk değişimiyle ilgili de konuşan Bakan Kurum, bölgede yapılan incelemelere göre, denizde bir kirliliğin olmadığını tespit ettiklerini belirtti.

'İMAR BARIŞI'NA 4 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

İmar Barışı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Bu bölgeyi ve bakanlığımızı yakından ilgilendiren İmar Barışı konusu var. Hükümetimizin iyi niyetle çıkardığı, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları ilgilendiren bir yasa. Bu yasa bundan önce yapılmış, mağdur olmuş, bir şekilde burada yaşıyor, ancak iskan konusunda, elektrik, su konusunda sıkıntı yaşayanların sıkıntılarının giderilmesine yönelik çıkartılan bir yasa. Türkiye'de 4 milyon kişi başvurdu, 2 milyarın üzerinde de başvuru bedeli söz konusu, beklenti ise 13 milyon başvuru. Teftiş elemanlarımızın 15-20 günlük süre zarfında yaptığı incelemede Muğla'da imar barışına uymayan 630 adet yeni kaçak yapı yapılıyor. Burada hem Büyükşehir Belediye Başkanı hem de ilçe belediye başkanları ile konuştuk ve onlara bu kaçak yapıların yıkılması talimatını verdik. Bu kaçak yapılar yıkılacak. Denetimini de Valimiz nezdinde yapacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik ziyaretinin ardından incememelerde bulunmak üzere Marmaris ilçesine hareket etti.