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Bakan Kurum: Foça'daki kirlilik kontrol altında (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2018 20:41 | Son Güncelleme

BAKAN KURUM, MARMARİS'TE İNCELEMELERDE BULUNDU Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla Valiliği ziyaretinin ardından Marmaris'e gitti.

BAKAN KURUM, MARMARİS'TE İNCELEMELERDE BULUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla Valiliği ziyaretinin ardından Marmaris'e gitti. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'nı ziyaret eden Bakan Kurum, ilçenin körfezi ve koyları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından hücumbotla denize açılan Bakan Kurum, ilçe körfezinde tur atarak, denize sıfır yapılmış yapıları inceledi ve bilgi aldı. Bir saat süren incelemenin ardından hücumbot üzerinde çekilen hatıra fotoğrafı sonrası Marmaris şehir merkezinde bulunan bir marinaya geçildi. Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında kurulan alanda inceleme yaptı. Bakan Kurum, yat sahipleri ve kaptanlarla sohbet ederek 'Mavi Kart Projesi' hakkında bilgi verdi, istekleri dinledi. Marinadaki farklı renkteki kutulara farklı atıkları atan Bakan Kurum, yapılması gerekenler konusunda da bilgi verdi.

Bakan Kurum, "Bakanlık olarak denizlerimizi ve doğayı korumak için Sıfır Atık Projesi'ni başlattık. Bu projenin ilk defa marina ayağı Marmaris'te hayata geçti. Teknelerin kıyıda bıraktıkları atıkları, verdiği zararları biliyoruz, bunun önüne geçmek için Mavi Kart Projemiz mevcuttur. Bu sistemi Sıfır Atık Projesi ile daha da geliştirdik. Tekneler, düzenli olarak atıklarını bırakmak zorundalar. Bunların yapılıp yapılmadığını sıkı denetliyoruz. Bu denetimleri artırarak mavi bayraklı plaj sayımızı artıracağız. Bu projemiz Avrupa Birliği kapsamında ülkemizi daha yukarılara taşıyacak projedir. Bundan sonra geri dönüşüme daha çok ağırlık vereceğiz. Doğayı, canlıları ve özellikle denizlerimizi korumak bizlerin asli görevidir" dedi.

Bakan Kurum ve beraberindeki heyet daha sonra, Dalyan'ın İztuzu Mahallesi'ne gitmek üzere Marmaris'ten ayrıldı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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