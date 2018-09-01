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Bakan Kurum: Foça'daki kirlilik kontrol altında (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 22:47 | Son Güncelleme

BAKAN KURUM, CARETTA CARETTALARI DENİZE SALDI Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'daki ziyaretlerine Ortaca'da devam etti.

Bakan Kurum: Foça'daki kirlilik kontrol altında (3)

BAKAN KURUM, CARETTA CARETTALARI DENİZE SALDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'daki ziyaretlerine Ortaca'da devam etti. Dalyan Mahallesi'nde, tekne gezisi yapan Kurum, Likya Kaya Mezarları'nın önünde fotoğraf çektirdi. Kurum ardından, İztuzu Kumsalı'nda bulunan Caretta Caretta Rehabilitasyon Merkezi'ne geçti ve tedavisi tamamlanan 4 kaplumbağa ile çok sayıda yavru caretta carettayı denize saldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaris'teki ziyaretlerinin ardından Ortaca'ya geldi. Dalyan'a gelen Bakan Kurum, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile birlikte tekne gezisi yaptı. Likya Kaya Mezarları önünde, fotoğraf çektiren Kurum, daha sonra Caretta Caretta Rehabilitasyon Merkezi'ne geçti. Burada, DEKAMER Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska'dan, kaplumbağalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra tedavisi tamamlanan 4 kaplumbağa ile çok sayıda yavru caretta carettayı denize saldı.
'BESLENME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR'
Kurum, geçen yıl 18 bin 700 caretta carettanın denizle buluştuğunu vurgulayarak, "Caretta caretta deniz kaplumbağalarımız her sene Nisan ve Mayıs aylarında burayı ziyaret ediyorlar. İki aylık bir yumurtlama döneminden sonra Haziran ve Temmuz aylarında buradan ayrılıyorlar. Bu bölge bizim özel çevre koruma alanımız. Burada yaralı kaplumbağaların tedavilerine ilişkin yapılması gereken neyse, İl Valiliğimiz koordinasyonunda yapıyoruz" dedi. Zaman zaman gündeme gelen, caretta carettaların insanlara saldırması konusuna da değinen Kurum, "Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerimiz onları sevme ve besleme adına onlara yem veriyorlar. Bu da tabii ki onların beslenme alışkanlıklarını değiştiriyor ve insanlara yaklaşmaya çalışıyorlar. Bu kaplumbağalar hiçbir şekilde insanlara zarar vermeyen türden kaplumbağalardır. Dolayısıyla, biz bakanlık olarak nesli yok olma ve tehdit altındaki bu kaplumbağaların korunması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Valiliğimiz ve üniversitelerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Açıklamalarının ardından karayoluyla Dalaman'a geçen Kurum'un, kentten ayrılması bekleniyor.

Süleyman İLTER/ORTACA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bakan Kurum: Foça'daki kirlilik kontrol altında (3)Bakan Kurum: Foça'daki kirlilik kontrol altında (3)Bakan Kurum: Foça'daki kirlilik kontrol altında (3)Bakan Kurum: Foça'daki kirlilik kontrol altında (3)

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