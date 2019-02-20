HABER

Bakan Kurum, Gaziantep’te oto sanayi esnafını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 20:37 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te katıldığı programların ve açılışların ardından Oto Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te katıldığı programların ve açılışların ardından Oto Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti. Burada yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Kurum, esnafların sıkıntılarını ve isteklerini dinledi.

Gaziantep’te nohut tohumu dağıtım törenine katılan, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nin açılışını yapan, Yeşilvadi Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunan ve şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentteki son programında Oto Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Burada esnafların iş yerlerini tek tek gezen Bakan Kurum, istek ve sıkıntıları dinleyerek esnaflara yardımcı olacaklarını vurguladı. Esnafın oto sanayi sitesi civarına araç muayene istasyonu kurulması isteğine de olumlu cevap veren Bakan Kurum, kendi bakanlıklarının görev alanına düşen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Kızının odasına girdi, öyle bir şeyle karşılaştı ki... Kızının odasına girdi, öyle bir şeyle karşılaştı ki...
Fotoğraf//Budapeşte Süreci Konferansı Soylu'nun konuşmasıyla sona erdiFotoğraf//Budapeşte Süreci Konferansı Soylu'nun konuşmasıyla sona erdi
Edremit'e ikinci kez '12 Yıldız Şehri' ödülüEdremit'e ikinci kez '12 Yıldız Şehri' ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Honda'nın ardından Ford da Brezilya fabrikasını kapatacak

Honda'nın ardından Ford da Brezilya fabrikasını kapatacak

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Putin'den büyük gözdağı: Hepsini hedef alacağız

Putin'den büyük gözdağı: Hepsini hedef alacağız

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İşte tanzim satışta 10 günün bilançosu! Fiyatlar düştü mü?

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişi eski eşini bıçakladı, yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Suriyeli adam önce eski eşine dehşeti yaşattı, sonra bıçağı boğazına dayadı ve...

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istemi

Müebbet hapis istemi! İddianame tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.