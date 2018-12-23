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Bakan Kurum Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm pprojelerini inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 15:59 | Son Güncelleme

  ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesiinin sürdürüldüğü  Gaziosmanpaşa'da incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm pprojelerini inceledi

Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesiinin sürdürüldüğü Gaziosmanpaşa'da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, projeleri yerinde görerek, projeler hakkında bilgi aldı. Kurum daha sonra Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında ilçede yeşil alanların sayısı da yüzde 114 oranında artmış olacak. Gaziosmanpaşa, toplamda 100 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanına sahip olacak.

(FOTOĞRAF)

Bakan Kurum Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm pprojelerini incelediBakan Kurum Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm pprojelerini inceledi

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