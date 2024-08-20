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  4. Bakan Kurum "Gelip çay, kahve içeceğiz" dedi, tarih verdi: Her şeyin bitmesini istiyorum! Yoksa bozuşuruz

Bakan Kurum "Gelip çay, kahve içeceğiz" dedi, tarih verdi: Her şeyin bitmesini istiyorum! Yoksa bozuşuruz

20.08.2024 15:50
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20.08.2024 15:50
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin en çok etkilendiği Hatay'da incelemelerde bulundu. 67 iş yerinin yapılacağı Kuyumcular Çarşısı'nda bir proje yetkilisiyle konuşan Bakan Kurum, "Ağustos'tayız. Aralık'ın sonunda ben burada her şeyin bitmesini istiyorum. Çetin bey bitiremezsek bozuşuruz. Şubat'ta biz burada çay, kahve içeceğiz ona göre. Hatta ben sizin dükkanınıza gelip kahvenizi içeceğim” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen şehirlerin bşaında gelen Hatay'da birtakım incelemelerde bulundu.

Depremde ağır hasar gören Tarihi Uzun Çarşı’yı dolaşan Kurum; esnafla bir araya gelirken Kuyumcular Çarşısı’nda da incelemeler yaptı. Bakan Kurum, kentin sembollerinden olan ve depremde tamamen yıkılan Habib-i Neccar Camii’nin restorasyon çalışmalarıyla ilgili proje yetkililerinden bilgi aldı.

AA-20240818-35431607-35431601-BAKAN_KURUM_HATAYDA_DEPREM_BOLGESINDEKI_KONUT_CALISMALARINI_DEGERLENDIRDI

"PROJEYE ENGEL DEĞİLSE YIKMAYACAĞIZ”

Hatay sokaklarında dolaşan Bakan Kurum bir vatandaşın sorusu üzerine rezerv alanlarda bulunan hasarsız binalarla ilgili şu açıklamayı yaptı: Projeye engel bir durum yoksa sağlam binayı koruyoruz. Alan rezerv alan içinde de olsa her şeyi yıkacağız diye bir şey yok. Projeye engel değilse yıkmayacağız. Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız.

AA-20240818-35431607-35431605-BAKAN_KURUM_HATAYDA_DEPREM_BOLGESINDEKI_KONUT_CALISMALARINI_DEGERLENDIRDI

“İNŞALLAH, SENEYE 6 ŞUBAT’TA BURALARDA HEP BİRLİKTE ÇAY İÇECEĞİZ”

67 iş yerinin yapılacağı Kuyumcular Çarşısı’nı gezdikten sonra bir proje yetkilisiyle konuşan Bakan Kurum, “Ağustostayız, aralık ayının sonuna ben burada her şeyin bitmesini istiyorum. Eğer bitiremezsek bozuşuruz. 15 Eylül’de başlayan sürecimizden sonra, inşallah, 6 Şubat’ta hep birlikte buralarda çay içeceğiz. Hatta ben sizin dükkanınıza gelip kahvenizi içeceğim” dedi.

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Bakan Kurum, Kuyumcular Çarşısı’nda kendisine sarılarak ağlayan bir depremzedeyi de teselli etti.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Murat Kurum
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