Bakan Kurum: "Gençlerimizi, şehrin yönetimine dahil etmemiz gerektiğini düşündük"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bir şehre gittiğimizde şehrin sorunlarını problemlerini çözmek için de kentin ileri gelenleriyle toplantı yapıyor, şehir için önemli kararlar almaya çalışıyoruz. Bugün Şanlıurfa'da da toplantılarımızı yaptık. Biz gençlerimizi, şehrin yönetimine dahil etmemiz gerektiğini düşündük." dedi.

Kurum, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında, partisinin Şanlıurfa Gençlik Kolları tarafından Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı'nda düzenlenen gençlik buluşması etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Kurum, Türkiye'nin birçok noktasında gençlerle bir araya geldiklerini ve yaptıkları sohbetlerde şehirleri gençlerin gözünden ve onların bakış açışından dinleme fırsatı bulduklarını söyledi. Şanlıurfa'ya, kentin sosyal değerlerini ve ihtiyaçlarını araştırarak geldiklerini aktaran Kurum, kentin Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olduğunu ifade etti. Kurum, Şanlıurfa'nın genç nüfus potansiyeline değinerek şöyle konuştu:

"Şehirlerimize, Bakanlığımızdaki tüm birimlerle gidiyoruz. Bugün de Şanlıurfa'dayız. Bir şehre gittiğimizde şehrin sorunlarını problemlerini çözmek için de kentin ileri gelenleriyle toplantı yapıyor, şehir için önemli kararlar almaya çalışıyoruz. Bugün Şanlıurfa'da da toplantılarımızı yaptık. Biz gençlerimizi, şehrin yönetimine dahil etmemiz gerektiğini düşündük. En önemli toplantıyı sizlerle yapıyoruz."