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Bakan Kurum: “Göreve geldiğimiz andan itibaren 50’den fazla şehrimizi ziyaret ettik”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 21:17 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Bakan Kurum: “Göreve geldiğimiz andan itibaren 50’den fazla şehrimizi ziyaret ettik”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katıldı. Bakan Kurum, bakanlığın Zonguldak’taki yatırımlarını değerlendirdi.
Zonguldak Belediyesi tarafından Site Spor Salonu’nda iftar programı düzenlendi. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği iftar programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız ve protokol üyeleri katıldı.
İftar programında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Dün 30 madencimizin hayatını kaybettiği 2010 yılında yaşanan grizu faciasının 9. yıl dönümüydü. Bugüne kadar hayatını kaybeden tüm madencilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Göreve geldiğimiz andan itibaren 50’den fazla şehrimizi ziyaret ettik. Her fırsatta da illerimize, ilçelerimize bakanlığımızdaki çalışma arkadaşlarımızla birlikte ziyarette bulundum. Sizlere daha iyi hizmet, daha güzel, daha çevreci şehirler inşa edebilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya gayret ediyoruz. Geleneklerimize bağlı kalarak değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışmaya gayret ediyoruz. Ülkemiz daha güzel olacak. Biz bu çalışmalarla birlikte daha güzel Zonguldak, daha güzel şehirler, daha güzel ilçeler için var gücümüzle çalışacağız. Madencilik ve sanayide ülkemiz için önemli bir yere sahip olan Zonguldak’a hükumetlerimiz döneminde AK Parti iktidarları döneminde yaklaşık 19 milyar lira değerinde yatırım yapılmıştır. Devam eden 234 milyon liralık yatırımımız var. TOKi eliyle sosyal konuttan hastaneye kamu hizmet binasından okullara camilere engelsiz yaşam alanlarına kadar Zonguldak’a birçok yapıyı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar Zonguldak’ta 3 bin 500 sosyal konut inşasını gerçekleştirdik. Bugün bin 146 konutumuz da devam ediyor. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 67 ilimizde dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için 50 bin konutluk sosyal konut projemizi başlatmıştık. Proje kapsamında Zonguldak’a Gökçebey ilçesinde 300 adet konut inşası gerçekleştireceğiz. Konutlarımıza yaklaşık 700 talep var. En kısa zamanda kuralarını çekmek suretiyle bu süreci de tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımızı belirlemiş olacağız” dedi.
Bakan Kurum, iftar programının ardından kentten ayrıldı.

Bakan Kurum: “Göreve geldiğimiz andan itibaren 50’den fazla şehrimizi ziyaret ettik”

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