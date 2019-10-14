Bakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla yürütüldüğünü belirterek, ''Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz. Bedeli ne olursa olsun, buna mani olacağız. Aziz milletimizi ve vatan topraklarımızı korumak istiyoruz'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, memleketi Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, 'Barış Pınarı Harekatı'na değinerek, harekatın başarıyla sürdürüldüğünü belirtti. Asker ve sivil şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kurum, ''Operasyonumuz başladıktan sonra bebek katili, hain terör örgütü, bebeklerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit ettiler. Askerimizden de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimizden biri de Konya’mızın evladı, Yunus Mermer. Başta Yunus'umuz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin'' diye konuştu.

'KADERİMİZ KAN VE GÖZYAŞI DEĞİL'

Yaşananların artık coğrafyanın kaderi olmayacağını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi: