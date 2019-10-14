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Bakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:00 | Son Güncelleme

AZEZ ŞEHİDİ, ADININ CAMİYE VERİLMESİNİ VASİYET ETMİŞ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki programın ardından cuma günü Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti.

Bakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz (2)

AZEZ ŞEHİDİ, ADININ CAMİYE VERİLMESİNİ VASİYET ETMİŞ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki programın ardından cuma günü Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Recep, annesi Necla ve kız kardeşi Fatma Zehra Mermer'e başsağlığı dileyen Bakan Kurum, şehidin kanının yerde kalmayacağını söyledi.
Bakan Kurum, Şehit Yunus Mermer'in adının yaşatılması için bir yere verilmesini planladıklarını belirterek, baba Recep Mermer'e, oğullarının adının verilmesini istedikleri yer olup, olmadığını sordu. Baba Mermer de oğlunun şehit olduğu takdirde adının camiye verilmesi yönünde vasiyeti olduğunu belirtti. Bakan Kurum da vasiyetinin yerine getirileceğini belirtti. Kurum, Mehmetçiğin, dün olduğu gibi bugün de teröre geçit vermeyeceğini söyledi.

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Bakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz (2)Bakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz (2)Bakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz (2)Bakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz (2)

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