Bakan Kurum: Güvenli bölgede 700 bin nüfus köylerde, 300 bin ilçelerde barınacak

Mahir ALAN-Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge hakkında, "Köylerde yaklaşık 700 bin nüfusu barındıracağız. İlçe olarak da baktığınızda bizim her ilçemizde 30 bin nüfus olacak. 300 bin nüfusu ilçe merkezlerinde barındıracağız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Kurum'u, Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, siyasi parti ve STK temsilcileri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Kurum, Vali Pekmez'le yaklaşık 2 saat süren toplantı yapıp kent hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından Bakan Kurum basına açıklamalarda bulundu.

'SEFER BİZDEN ZAFER ALLAH'TAN'

Bakan Kurum, Suriye'de Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi ve barış sağlamak için yapıldığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bölgeye, barış ve huzur getirmek amacıyla düzenlenmiş bu operasyonda, 30 kilometrelik bir koridor ve bu koridor içinde, güvenli bölge dediğimiz alan içine 1 milyon nüfusun yerleştirileceği, Suriyeli kardeşlerimizin vatan topraklarına dönecekleri proje için Barış Pınarı Harekatı başlamış bulunmakta. Mehmetçiklerimiz hem havadan hem de karadan ülkemizin istiklali, istikbali için bölgenin huzuru için kararlı bir şekilde terör örgütünün üzerine gitmektedir. İnşallah bundan önce olduğu gibi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi yine Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı başarıyı yakalayacağız. Allah'ın izniyle bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Sefer bizden zafer Allah'tan. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, Allah Mehmetçik'imizin ayağına taş değdirmesin. Tüm dualarımız onlarla."

'KÖYLERDE 700 BİN, İLÇE MERKEZLERİNDE 300 BİN NÜFUS BARINACAK'

Bakan Kurum Suriye'de Barış Pınarı Harekatı sonrasında oluşturulacak güvenli bölge hakkında bilgi verdi. Oluşturulacak güvenli bölgede 1 milyon nüfusu barındıracak proje yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Orada belli ilçeler, 140'a yakın da köy olmak suretiyle, 5 bin nüfuslu köylerimiz olacak. Köylerde yaklaşık 700 bin nüfusu barındıracağız. İlçe olarak da baktığınızda bizim her ilçemizde 30 bin nüfus olacak. Yine 10 ilçede 300 bin nüfusu barındıracağız. Amacımız oranın Suriye'nin özüne, yapısına, doğasına uygun proje geliştirmek. Bu projelerin detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız BM'de diğer ülke liderleriyle paylaştı. Bu projeler neticelendiği zaman diğer ülkelerle ortaklaşa bir çözüm bulunduğu zaman da inşallah biz de ülkemiz olarak her türlü proje ve teknik desteği vermek suretiyle güvenli bölgedeki yerleşim alanlarının inşa edilmesini istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi de bu güvenli bölgede yerleştirmek, iskan etmek suretiyle de o güvenli koridoru fiilen yaşatmış ve çalıştırmış olacağız" diye konuştu.

'NUMUNELER ALINDI VE İNCELENİYOR'

Atatürk Barajında yaşanan balık ölümlerine de değinen Bakan Kurum, "Atatürk Barajı'ndaki balık ölümlerine ilişkin numuneler alındı ve inceleniyor. Ölümlerinin neden kaynaklandığını bu laboratuvar sonuçları sonucunda tespit edeceğiz. Yine eğer bir işletmeden kaynaklıysa her türlü hukuki ve cezai işlemi yapacağımızı da buradan duyurmuş olalım "dedi.