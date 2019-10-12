Bakan Kurum: Güvenli bölgede 700 bin nüfus köylerde, 300 bin ilçelerde barınacak

Mahir ALAN-Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge hakkında, "Köylerde yaklaşık 700 bin nüfusu barındıracağız. İlçe olarak da baktığınızda bizim her ilçemizde 30 bin nüfus olacak. 300 bin nüfusu ilçe merkezlerinde barındıracağız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Kurum'u, Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, siyasi parti ve STK temsilcileri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Kurum, Vali Pekmez'le yaklaşık 2 saat süren toplantı yapıp kent hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından Bakan Kurum basına açıklamalarda bulundu.

'SEFER BİZDEN ZAFER ALLAH'TAN'

Bakan Kurum, Suriye'de Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi ve barış sağlamak için yapıldığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: