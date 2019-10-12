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Bakan Kurum ’Güvenli Bölge’deki kentleşmeyle ilgili konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 18:22 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Suriyeli kardeşlerimizi güvenli bölgeye yerleştirince güvenlik koridorunu fiilen yaşatmış ve çalıştırmış olacağız” dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak, Adıyaman’daki kentsel dönüşüm ve millet bahçesi alanları ile yapımı tamamlanan Samsat afet konutları ve inşaatı devam eden Sahabe Safvan Bin Muattal Projesini yerinde incelemek üzere Adıyaman’a geldi.Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u Adıyaman Havalimanında Vali Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Belediye Başkanları ve diğer yetkililer karşıladı.Adıyaman’daki temaslarına ilk olarak Valilik ziyaretiyle başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hükümet Konağı önündeki karşılamanın ardından Valilik Makamına çıkarak Valilik şeref defterini imzaladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Suriyeli kardeşlerimizi güvenli bölgeye yerleştirince güvenlik koridorunu fiilen yaşatmış ve çalıştırmış olacağız” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak, Adıyaman’daki kentsel dönüşüm ve millet bahçesi alanları ile yapımı tamamlanan Samsat afet konutları ve inşaatı devam eden Sahabe Safvan Bin Muattal Projesini yerinde incelemek üzere Adıyaman’a geldi.
Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u Adıyaman Havalimanında Vali Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Belediye Başkanları ve diğer yetkililer karşıladı.
Adıyaman’daki temaslarına ilk olarak Valilik ziyaretiyle başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hükümet Konağı önündeki karşılamanın ardından Valilik Makamına çıkarak Valilik şeref defterini imzaladı. Makam ziyaretinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik Toplantı Salonunda ilçe ve belde belediye başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

“Bizim planımız güvenli bölgede ilçeler ve 140’a yakın köy olacak”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgede oluşturulması planlanan köy ve ilçelerle ilgili konuştu. Bakan Kurum, Adıyaman Valiliğinde yaptığı açıklamada, “Bizim planımız güvenli bölgede ilçeler ve 140’a yakın köy olacak. Köylerimiz 5 bin nüfuslu olacak ve yaklaşık 700 bin nüfusu köylerde barındıracağız. Her ilçemizde 30 bin nüfus olacak ve 10 ilçede 300 bin nüfusu da ilçelerde barındıracağız. Suriye’nin özüne uygun, yapısına uygun, doğasına uygun proje geliştirmek. Bu projelerin detaylarını Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletlerde diğer ülke liderleriyle paylaştı. Bu projeler neticelendiği zaman, diğer ülkelerle ortaklaşa bir çözüm bulunduğu zaman bizde inşallah ülke olarak her türlü proje ve teknik desteği vermek suretiyle bu güvenli bölgede ki yerleşim alanlarının inşa edilmesini istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi yine güvenli bölgede yerleştirmek iskan etmek suretiyle de o güvenlik koridoru fiilen yaşatmış ve çalıştırılmış olacağız” dedi.

“Güvenli bölge dediğimiz alan içerisinde 1 milyon nüfusu yerleştirileceğiz”
Barış Pınarı Harekatı’nın bölgeye barış, huzur getirmek amacıyla düzenlendiğini belirten Kurum, “Bu operasyonda 30 kilometrelik bir koridor ve bu koridor içerisinde güvenli bölge dediğimiz alan içerisinde 1 milyon nüfusun yerleştirileceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin vatan topraklarına dönecekleri proje için Barış Pınarı Harekatı başlamış bulunmakta ve Mehmetçiklerimiz hem havadan hem de karadan ülkemizin istiklali, istikbali için, bölgenin huzuru için kararlı bir şekilde terör örgütünün üzerine gitmektedir. İnşallah bundan önce Fırat Kalkanı’nda, Pençe Harekatı’nda olduğu gibi yine Barış Pınarı Harekatı’nda da aynı başarıyı yakalayacağız. Allah’ın izni ile bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Sefer bizden, zafer Allah’tan, Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin” diye konuştu.

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