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Bakan Kurum: "Hakkari huzura kavuşmuş"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, Hakkari’nin huzura kavuştuğunu söyledi.Geceyi Hakkari’de geçiren Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum için Hakkari Valiliği önünde karşılama töreni düzenlendi.

Bakan Kurum: "Hakkari huzura kavuşmuş"

Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, Hakkari’nin huzura kavuştuğunu söyledi.
Geceyi Hakkari’de geçiren Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum için Hakkari Valiliği önünde karşılama töreni düzenlendi. Bakan Kurum, Hakkari Valisi İdris Aybıyık, Hakkari Belediye Başkanı Adayı Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdür S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ile kurum amirleri tarafından karşıladı.
Polis merasim birliğini selamlayan Bakan Kurum, valilik şeref defterini imzalattıktan sonra makama geçti. Vali Akbıyık tarafından Bakan Kurum’a Hakkari yöresine ait, kilim ve bal takdim etti. Bakan Kurum daha sonra Sağlık Bakanlığınca Hakkari 112 acil servisine alınan 9 ambulansın açılışını katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık tarafından Bakan Kurum’a ambulansların alımı ile ilgili bilgiler aktardı.
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kurum, Hakkari’nin problem sorun ve sıkıntılarını yerinde görmek ve tespit etmek için geldiklerini söyledi. Bakan Kurum, ”Yaklaşık iki gün önce Diyarbakır ilindeydik. Diyarbakırlı vatandaşlarımızla şehrin problemlerini sıkıntılarını çözmeye, onlarla hasbihal ettik. Daha sonra Van’a geçtik Van’la ilgili bakanlığımızı ilgilendiren projeleri yerinde gördük. Bugün de Hakkari’deyiz. Gördük ki Hakkari huzura kavuşmuş. Başkanımız Cüneyt Epcim’in Mir Kalesi gibi birçok projesi var. Bakanlığımızda bu projelerle ilgili her türlü teknik ve maddi desteği vermek suretiyle problemleri ortadan kaldıracağız. Bu problemleri aştığımız zaman Hakkari daha güzel bir Hakkari daha huzurlu bir Hakkari olacak ki Hakkarili vatandaşlarımız bunun hepsini hak ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan 9 ambulansı sağlık müdürlüğümüze teslim ediyoruz. 9 ambulansı telsim etmemizle birlikte ambulans filomuz 51’e yükseliyor. 2002 yılında bu şehirde 3 ambulans vardı, bugün 51 ambulans var. İki tane daha ambulans gelecek ve sayı 53’e yükselecek. 2002 yılında hizmet veren iki tane 112 acil hizmeti veren istasyonumuz vardı. Bugün 15 tane 112 acil hizmeti veren istasyonumuz var. 3 tane sadece Topluk Konut İdaresi Başkanlığı eliyle hastane gerçekleştirdik ve bunları yapmaya devam ediyoruz. Artık araçlarımız karda bile gide bilen paletli kar araçlarımız var. Vatandaşımıza sağlık yönden her türlü hizmeti veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığımıza bu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ambulanslarında Hakkari’ye hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum ve beraberindekiler daha sonra çarşı merkezinde vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sorun ve sıkıntılarını dinledi. İş yerlerini de ziyaret eden Bakan Kurum, esnafın sorunlarını dinledi. Bakan Kurum, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile yemekte bir araya gelecek.

Bakan Kurum:

Bakan Kurum:

Bakan Kurum:

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