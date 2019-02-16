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Bakan Kurum: Hakkari'ye 12 milyar liralık yatırım yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 17:01 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hakkari'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hakkari'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, kentin sorunlarını yerinde görmek amacıyla geldiklerini belirterek, "AK Parti iktidarı döneminde Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık yatırım yapıldı" dedi. Dün gece Hakkari'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün Valiliği ziyaret etti. Bakan Kurum'u Hakkari Valisi İdris Aybıyık, AK Parti Hakkari Belediye Başkanı Adayı Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdür S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ile kurum amirleri karşıladı. Ziyarette Bakan Kurum'a, Vali Akbıyık tarafından Hakkari yöresine ait, kilim ve bal takdim etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentin sorunlarını, yerinde görmek amacıyla geldiklerini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Hakkari'ye Ak Parti iktidarı döneminde yaklaşık 12 milyar lira yatırım yaptığını belirten Kurum, kentin üç ana problemi olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Hakkâri’mizin üç ana problemi var. Bu üç ana problemlerden bir tanesi turizmin kullanılamamasından kaynaklı istihdam eksikliği, işsizlik. Buradaki sanayi ve turizmi artıracak projeleri valiliğimiz ile istişare ettik. Tüm bakanlıklarımızla üstümüze düşeni bu noktada yerine getirmek üzere projeler geliştiriyoruz. Mir Kalesi’ni bir regülasyon projesi yapmak üzere Cüneyt Başkanımız projeyi hazırladılar ve oraya bir regülasyon projesi yapıp inşallah bir millet bahçesi konsepti içerisinde vatandaşımızın oraya gidip geleceği, gezeceği bir projeyi haline getireceğiz. Ve bu sayede bu bölgedeki turizmi ve istihdamı arttırma noktasında önemli bir proje olacak. Diğer önemli bir projemiz ise kayak tesisi ile alakalı pistinin uzatılması, aynı zamanda buraya bölgeyi hitap edecek bir otel projesinin de yapılması için valiliğimiz, özel idaremiz ve bakanlığımız ilgili birimleri bu projeyi de gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Bunun dışında bölgedeki sanayiyi de arttıracak yeni organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi bölgeleri, tarımı daha organize hale getirecek bölgedeki kilimi, halıyı bütün ülkemizde, hatta yurt dışında pazarlayabilme imkanını ortaya koyacak atölyeleri de yine valiliğimiz ile birlikte koordine edeceğiz ve bunu da süre içerisinde inşallah yapıyor olacağız. Hakkari’nin diğer bir problemi ise konut problemi. Konut ile alakalı bugüne kadar bakanlığımız bağlı Toplu Konut Dairesi Başkanlığı eliyle bir çok proje burada gerçekleştirdi. Hem Yüksekova’da ve şu an devam eden projelerimiz var, hem de Hakkari ilimizde inşallah bu projelere yenisini de eklemek suretiyle Hakkari’deki konut problemini inşallah çok yakın zamanda çözeceğiz" Bakan Kurum, ambulans teslim törenine katıldı, ardından çarşı merkezinde esnafı gezdi. AK Parti il teşkilatında partililerle bir araya gelen Bakan Kurum, daha sonra STK temsilciler, kanaat önderleri ve muhtarlarla beraber öğle yemeğinde buluştu. Ardından Bakan Kurum, beraberindekiler ile beraber Milet Bahçesi'nin yapılacağı alanda ve Mir Kalesi’nde incelemelerde bulundu.

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