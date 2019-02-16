Bakan Kurum: Hakkari'ye 12 milyar liralık yatırım yapıldı (2)

BAKAN KURUM YÜKSEKOVA'DA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hakkari?nin ardından Yüksekova ilçesine geldi. Bakan Kurum?u Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, muhtarlar ve çok sayıda kişi karşıladı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden ve ardından AK Parti seçim bürosuna geçen Bakan Kurum burada açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Yüksekova?nın 2 yıldır kayyum eliyle yönetildiğini kaydederek, "Görüyoruz ki kayyum eli ile devletin gönderdiği kaynakları vatandaşa harcarsanız şehirler yeniden yapılabiliniyor. Şehrin alt yapısı yeniden inşa ediliyor, Belediye başkan adayımız Teoman Bey?in şehrin geleceği ile ilgili çok sayıda projesi var. Hakkari ve Yüksekova?ya çok güzel hizmetleri vardı. İnşallah bu hizmetlerine belediye başkanı olarak devam eder. Bunlarla ilgili birçok projeyi bize sundu. Millet bahçesi projesi var. Şehrin tüm altyapısını değiştirdik. Bu bölgede kanazilasyon, atık su arıtma tesisi yoktu. Çok eksiklikler vardı. Konut eksikliği vardı, kiralık konut fiyatları yüksekti. Ve devletimiz olaya müdahil oldu. TOKİ eliyle konutların yapımına başladık. İnşallah en kısa zamanda tamamlayacağız. İçme suyu, asfalt kaplamaları ile ilgili birçok projeyi burada yürüttük. Şehrimizde okul eksikliği vardı. Tam 6 okulun yapımını şuan sürdürüyoruz. Hakkari?de üniversitemizin ilk etabını inşallah yedinci ayda tamamlayacağız. Millet bahçesi ile ilgili proje kapsamında birazdan Köy Hizmetleri?nin eski yerinde incelemeleri yapacağız. Yüksekova şehir merkezine millet bahçesi kazandıracağız. Şahin Tepesi?nin bulunduğu alanı da Yüksekova halkımızın gezip eğlenebileceği bir millet bahçesine çevirmek istiyoruz. Diğer projelerden biri de şehir merkezinden geçen derenin ıslahı. 5 kilometrelik bir alan ve inşallah bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.

Ak Parti Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Bakan Kurum?a Yüksekova ziyareti için teşekkür ederek, "Yüksekova?nın bir sürü sorunu var. Bunların hepsini gönül belediyeciliği ile çözeceğimize inanıyoruz. Bu göreve talip olduk, geldik, çalışıyoruz. Yüksekova?daki sorunların hepsini biliyoruz. Bunların çözümü için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sizin bize bu yetkiyi vermeniz gerekiyor. Kendiniz için, evlatlarınız, memleketiniz için sizden oy talep ediyoruz. Yüksekova?yı iyi bir geleceğe kavuşturalım" diye konuştu.

Açıklamaların ardından esnaf ziyaretlerine sürdüren Bakan Kurum, daha sonra Selahhaddin Eyyubi Havalimanı?na giderek ilçeden ayrıldı.



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