Bakan Kurum: "Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırıyoruz. Bu kadim şehri öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, bölgeden görüntüler de yer aldı.

4 AYDA 21 ZİYARET

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada da, Murat Kurum'un yeniden göreve başlamasının ardından 4 aylık sürede 21 kez deprem bölgesini ziyaret ettiği belirtildi.

UZUN ÇARŞI AYAĞA KALDIRILACAK

Hatay'daki çalışmalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, tarihi Uzun Çarşı'nın ihalesinin 4 Ekim'de yapıldığı hatırlatılarak, "TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı'nın ilk etabında 6 bin 441 metrekarelik alanda 3 ada içinde Antakya mimarisine uygun 131 dükkan ve iş yeri inşa edilecek. Bölgede sondaj çalışmaları başladı. İş yerleri zemin artı 1'i geçmeyecek şekilde yapılacak." ifadelerine yer verildi.

426 DÜKKAN İNŞASINA BAŞLANDI

Sit alanı olarak tescillenen Kemalpaşa Caddesi'nde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 20 bin metrekarelik alanda 11 etap halinde inşaatların sürdüğü belirtilen açıklamada, 7 etapta 426 dükkanın inşasına başlandığı, Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 4 ada içerisinde 11 bin 254 metrekare alanda, 54 dükkan ve 47 konutun inşa edileceği bildirildi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır