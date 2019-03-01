Bakan Kurum Hatay Stadyumu’nda incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay Stadyumu’nun inşaatının tamamlanmasıyla birlikte eski stat alanında Millet Bahçesi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Bir takım ziyaret ve inceleme için Hatay’a gelen Bakan Kurum, Tarihi Uzun Çarşı’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kurum daha sonra yapımı devam eden Hatay Stadyumu’nda incelemelerde bulundu. Statta yapılan incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatayspor’un yeni stadında yeni destanlara imza atacağını söyledi. Kurum, “Hatay’ın yeni stadımızın inşaatını inceledik ve Hatay’ımız 25 bin kişilik kapasiteli stadyumuna önümüzdeki sezon kavuşacak ve Hatayspor burada yeni destanlar yazacak. Oldukça modern UEFA standartlarına göre hazırlanmış stadımızda 25 tane locamız var ve tribünün tamamı kapalı. İmalat kalitesi de çok güzel gidiyor” dedi.

“Stat bittiği gibi Millet Bahçesi’ne başlayacağız”

Stadın bitmesiyle beraber eski stat alanında planlanan Millet Bahçesi için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Bakan Kurum, “Stat bittiği zaman Hatayspor’un mevcut maçlarını yaptığı yerde de millet bahçesi inşasını Hatayspor’u buraya taşır taşımaz gerçekleştireceğiz. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 82 milyon vatandaşımıza bize oy versin vermesin sağlık, turizm ve stadyum tesisleri yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada biliyoruz ki bizim milletimiz arkamızda, yanımızda ve bize her noktada destek oluyorlar. Bizde onlara hizmet edebilmek amacıyla da tevazu, samimiyet içerisinde bütün şehirlerde ki yaşam kalitesini artıracak bu tesisleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu ve bunun gibi tesisleri yaparak şehirlerimizde ki yaşam kalitesini arttıracak marka şehir yapacak projeleri de tüm şehirlerimizde hayata geçirmek sureti ile gerçekleştireceğiz. Hatay bu noktada bizim için çok önemli bir şehrimiz. Hatay sadece kendini değil bölgeyi ilgilendiriyor. Türkiye sadece kendini değil, bölgeyi ilgilendiriyor. Şu an Hatay ve Türkiye sonuçta bu bölgenin tamamını içine alacak şekilde bir güvenlik koridoru, çalışıyoruz. Koridorda bittiği zaman burada ki tarım, turizm eskisinden daha iyi hal alacak” diye konuştu.

