HABER

BAKAN KURUM: HAVA KARARMADAN ÖNCE BİRÇOK VATANDAŞIMIZA ULAŞMAK İSTİYORUZ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:40 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti.
Bakan Kurum hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bölgede yoğun bir çalışma var. Hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Bakan Kurum'un açıklamaları

PARTNERBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli olduBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli oldu
2018’de Giresun’u 800 bin turist ziyaret etti2018’de Giresun’u 800 bin turist ziyaret etti
Lise öğrencileri kariyer planlamasında sona yaklaşıyorLise öğrencileri kariyer planlamasında sona yaklaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim

Parti liderinden şok sözler: Ermenileri sınır dışı edelim!

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Lüks otomobil, 7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Bursa'da öldürdü, Samsun'da yakalandı! 'Pişman mısın' sorusunu bakın nasıl yanıtladı

Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.