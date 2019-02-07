Bakan Kurum: hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz (1)

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL (DHA)-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti.
Bakan Kurum hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bölgede yoğun bir çalışma var. Hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz" dedi.
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