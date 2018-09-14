Bakan Kurum: Hazineye ait tarım arazilerinin 10 yıla kadar çiftçilere kiralanmasını sağlıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarımsal üretim amacıyla kurulan hazine arazilerine getirilen düzenlemeyle 3 milyar 400 milyon metrekare hazine arazisinin, ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar çiftçilere kiralanacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Tarımsal üretim amacıyla kurulan hazine arazilerine getirilen düzenlemeyle çiftçilere kolaylıklar sağlanıyor. Tarımsal üretim amacıyla 31 Aralık 2017 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle kullanılan hazine arazileri, çiftçilik yapan kişilere 10 yıla kadar kiralanacak. Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ortak basın toplantısı düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çalışmanın, 218 bin çiftçiyi aileleri ile birlikte ise yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendirdiğini söyledi. Çalışmanın öneminin, çiftçilerin mülkiyet sahibi olma noktasında bu arazileri kiralayıp, ardından bedeliyle satın alabildiği olduğunu belirten Kurum, çalışmanın detaylarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu arazilerin büyüklüğüne baktığımızda yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare araziyi ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu biz 100 günlük eylem planımıza koymuştuk. Konu, tarım arazilerini çiftçilerimize doğrudan ecrimisil bedelinin yarısı, burası çok önemli. Şu anda ecrimisil bedeli ile burada kiralama işlemleri yapılıyor. Bunun yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlıyoruz. Kiralama yapılabilmesi için 31 Aralık 2017 tarihinden önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerekiyor. Bunun tespitinin bakanlığımızca yapılması gerekiyor ve başvuru tarihi itibariyle arazilerin filen kullanımında devam etmesi gerekiyor. Ayrıca bu arazilerin ecrimisil borcunun da olmaması gerekiyor. Kira bedeli nasıl hesaplanacak. Mevcuttaki ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden. Buda çok önemli. Şu anda ecrimisil bedeli 10 lira ise bunun yarısı üzerinden kiralama yapabileceğiz. Peki kira bedelini nasıl ödeyecek? Kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını 2 taksitle ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde isterse yılsonunda tek seferde ödeyebilecek. Bu başvuruları Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki milli emlak müdürlüklerimize yapacaklar. Bu başvuruların son tarihi 19 Kasım 2018."