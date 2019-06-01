Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz’da kentsel dönüşüm ile ilgili toplantı yaptı. Kurum, "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planımızı açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Beykoz ‘da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum’a temaslarında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti.

"Hedefimiz 2023 yılına kadar Beykoz’da en az 10 bin konutun dönüşümü sağlamak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesinde yaptığı açıklamada, "Beykozumuz’da kentsel dönüşüm çok önemli maddemiz. Problemler çözmek adına burada imar planı hazırlığına başlamış olduk. Beykoz Belediyemiz hazırlamış olduğu stratejik planında Beykoz’un genelinde ilişkin bir kentsel dönüşüm eylemi hazırladı. Biz de bakanlık olarak Beykozumuz’a kentsel dönüşümü hızlandırmak adına her türlü desteği de vereceğiz. Tokatköy Mahallemizde 82 bin metre karelik alanda bin konutluk tarihi Beykoz’a yakışır bir proje yapmak suretiyle kentsel dönüşümü bu alanda başlatmış olacağız. Hedefimiz 2023 yılına kadar Beykoz’da en az 10 bin konutun dönüşümü sağlamak. Çavuşbaşı’nda plan sürecimiz var. Tabii bu planı yakından takip ediyoruz ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın plan ve problemlerini çözmüş olacağız" dedi.