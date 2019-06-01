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Bakan Kurum: "Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 17:43 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz’da kentsel dönüşüm ile ilgili toplantı yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz’da kentsel dönüşüm ile ilgili toplantı yaptı. Kurum, "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planımızı açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Beykoz ‘da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum’a temaslarında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti.

"Hedefimiz 2023 yılına kadar Beykoz’da en az 10 bin konutun dönüşümü sağlamak"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesinde yaptığı açıklamada, "Beykozumuz’da kentsel dönüşüm çok önemli maddemiz. Problemler çözmek adına burada imar planı hazırlığına başlamış olduk. Beykoz Belediyemiz hazırlamış olduğu stratejik planında Beykoz’un genelinde ilişkin bir kentsel dönüşüm eylemi hazırladı. Biz de bakanlık olarak Beykozumuz’a kentsel dönüşümü hızlandırmak adına her türlü desteği de vereceğiz. Tokatköy Mahallemizde 82 bin metre karelik alanda bin konutluk tarihi Beykoz’a yakışır bir proje yapmak suretiyle kentsel dönüşümü bu alanda başlatmış olacağız. Hedefimiz 2023 yılına kadar Beykoz’da en az 10 bin konutun dönüşümü sağlamak. Çavuşbaşı’nda plan sürecimiz var. Tabii bu planı yakından takip ediyoruz ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın plan ve problemlerini çözmüş olacağız" dedi.

"İstanbul’da AK Parti İktidarı döneminde yaklaşık 235 milyar liralık yatırım yaptık"
Bakan Kurum, "Biz bu güne kadar İstanbul’da AK Parti İktidarı döneminde yaklaşık 235 milyar liralık yatırım yaptık. Altyapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden, hastane alanlarına vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek bir çok projeye imza attık. Bakanlık olarak fiilen 20 milyarlık yatırımımız var. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde de manifestomuz çerçevesinde de şehirlerimizi, ilçelerimizi marka şehir haline getirecek ve burada yaşam kalitesini 2013’ün ilerisinde çok daha yukarılara taşıyacak projeleri hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Biz bugüne kadar vatandaşımıza verdiğimiz her sözü tuttuk"
AK Parti İktidarı olarak vatandaşa verilen her sözü tuttuklarını ifade eden Kurum, "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planımızı açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her ilçede olmak istiyoruz. Acil öncelikli alanlarda olacağız. Beykoz’da bizim için bu anlamda çok önemli bir yerleşim yeri” şeklinde konuştu.

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