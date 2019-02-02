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Bakan Kurum: Hedefimiz kişi başı poşet kullanımını 40'a düşürmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:33 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımını, yeni uygulama ile 40'a düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımını, yeni uygulama ile 40'a düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Kayseri'de ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaretin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Kayseri'ye 7 milyar TL civarında yatırım yaptıklarını söyledi ve Kayseri ile ilgili projeleri şöyle anlattı: "Kayserimiz ticaretin, sanatın ve sanayinin geliştiği çok önemli bir alanımız. Bu konuda Kayseri ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Camikebir etrafında yenileme projesi yapacağız. Tarihimizi, kültürümüzü geleceğe aktaracağız. Tavukçu Mahallemizde 'Kayseri Mahallesi' projemizi gerçekleştirdik. İnşallah hep beraber bu projelerimizi geliştirerek, şehrimizi ön plana çıkaracağız. 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi projesini gerçekleştireceğiz. Bu millet bahçesinin içinde kültürel, tarihi alanlar, tarihi eserlerin bulunduğu minyatürler, gezinti alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları yapmış olacağız" dedi. 'ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK' Belediyelerin çevre ile ilgili kampanyalar yaptığına değinen Kurum, "Bununla ilgili biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımız açıklamalarda bulundular. Bu manada belediyelerimize çok iş düşüyor. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz çevre ile ilgili çalışmalar yapacaktır. Biz vatandaşımıza dokunmak ve hizmet etmek zorundayız. Yeşil alan ortalamamıza baktığınızda bizde diğer ülkelere göre az. Biz de yakın zamanda hedefimizi yukarı taşıyacağız. Bu anlamda aldığımız bayrağı belediye başkanlarımızla birlikte daha yukarı taşımak için çalışmalar yürüteceğiz" diye konuştu. Ücretli poşet uygulamasına değinen Bakan Kurum, "İlk ay verilerine baktığımız zaman poşet uygulamasında şuana kadar yüzde 60 başarı yakaladık. 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yıllık kişi başı 440 poşet tüketiyoruz. Biz gelecek nesillerimize güzel şehirler bırakmak zorundayız. Bunun için de çevreye dikkat etmeliyiz. Hedefimiz kişi başı kullanım adedini 40'a düşürmek. Artık doğayı ve çevreyi koruyacak projeler geliştireceğiz" dedi.

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