Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya’da kıldığı bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurum, bayram namazını kılmak için Mevlana Meydanı’nda bulunan Sultan Selim Camisi'ne geldi. Kurum'a Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Bayram namazını kılan ve ardından vatandaşlarla bayramlaşan Kurum, çocuklara bayram harçlığı verdi.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, memleketinde bayram namazı kılmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını, bayramların ülkedeki birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Kurum, "Konya’mız, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, ecdadımızın izlerini taşıyan bir şehir ve baba ocağımız. Biz de her bayram olduğu gibi bu bayram da baba ocağımıza sılayırahim yapmak, akrabalarımızı, eşlerimizi, dostlarımızı, komşularımızı görmek, ziyaret etmek amacıyla Konya’mıza geldik. İnşallah bu bayramda da Allah tüm Konya’mızın, tüm ülkemizin birliğini, beraberliğini bozmasın ve bizleri nice bayramlara eriştirsin. Bayramlar bize komşuyu, yardıma ihtiyacı olanı tekrar hatırlatıyor. Hepsine el uzatmamız gerektiğini her bayram hatırlatıyor. Biz de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşacağız. Onlara yardım elimizi, dostluk elimizi uzatacağız." diye konuştu.