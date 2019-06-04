Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da hemşehrileriyle bayramlaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Sultan Selim Camii'nde kıldı. Bakan Kurum'a Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun eşlik etti. Bakan Kurum, namaz sonrası cami önünde hemşehrileriyle tek tek bayramlaştı.

Ardından açıklamada bulunan Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı. Konya'nın baba ocağı olduğunu ve her bayram olduğu gibi bu bayramda da akraba ve yakınlarıyla bayramlaşmak için kente geldiğini ifade eden Bakan Kurum, ''Bayramlar bize, komşuyu, yardıma ihtiyacı olanları tekrar hatırlatıyor. Hepsine el uzatmamız gerektiğini bize her bayramda hatırlatıyor. Biz de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza uzatacağız. Onlara yardım elimizi, dostluk elimizi uzatacağız ki, biz Türk milleti olarak dünyada en çok yardım eden milletiz'' dedi.

