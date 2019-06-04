HABER

Bakan Kurum hemşehrileriyle bayramlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 14:53 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, çocuk bakımevi ve huzurevini de ziyaret etti.
Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve şehir protokolü vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek bayramlaştı. Buradaki programın ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler Mevlana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’ndaki çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla bayramlaşan Bakan Kurum, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Kurum, ardından Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, yaşlılara karanfil dağıtıp bayramlarını kutladı.

Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü
Bakan Turhan, hemşehrileri ile bayramlaştıBakan Turhan, hemşehrileri ile bayramlaştı
Bakan Soylu, Kato'da Mehmetçikle bayramlaştı (3)Bakan Soylu, Kato'da Mehmetçikle bayramlaştı (3)

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin AK Parti'den açıklama

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

AK Parti'den yeni 'İstanbul' açıklaması!

YSK'nın sandık başkanları kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe Harekatı'na katılan askerlere seslendi

Erdoğan Pençe Harekatı'na katılan askerlere seslendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Binali Yıldırım'dan bayram namazı çıkışı açıklama!

Binali Yıldırım'dan bayram mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.