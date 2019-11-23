Bakan Kurum: İkinci Dipsiz Göl vakası yaşanmasın diye ÇED yönetmeliği değişti

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY- Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İkinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar, kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu olmak zorundalar" dedi.

Çorum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Bakan Kurum, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gümüşhane'de yasal izinle yapılan define kazısında yok olan Dipsiz Göl ile ilgili bir soru üzerine 4 maddelik eylem planı hazırladıklarını açıklayan Bakan Kurum, "Bu planı çerçevesinde bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğü süreci birebir takip ediyor. Yine olayı yerinde görmek ve çözüm bulmak üzere hem bakan yardımcımızı hem genel müdürümüzü valimizle birlikte ortak çalışma yapmaları üzere Gümüşhane'ye gönderdik. Hemen akabinde 4 maddelik eylem planımızı hayata geçirmek suretiyle gölümüzü o eski haline getirecek o eski doğal güzelliği korunacak şekliyle içindeki o mikroorganizmaların kullanılarak yine gölümüze doğal yollardan su takviyesi yaparak inşallah o Dipsiz Gölü'müzü eski o fotoğraflarda gördüğümüz o doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz. Bu çerçevede hem valiliğimiz hem bakanlığımız gerekli tüm çalışmaları yaparak bu dört maddelik eylem planını gerçekleştirecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde talimatları vardır" dedi.