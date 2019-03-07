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Bakan Kurum, ilk kez oy verecek gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:46 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümü yatay mimari anlayışıyla, ecdadın bize bıraktığı kültürle, o mimari estetikle, az katlı, mahalle kültürü anlayışıyla yapacağız" - "Siz sokağa çıktığınızda karşı apartmandaki Ayşe teyzenin oğluyla, kızıyla oynayacaksınız, alt mahalledeki arkadaşlarla futbol maçı yapacaksınız. O imkanları içinde barındıracak projelerde yeşil alanlar, sosyal donatı alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları olacak. İstiyoruz ki gençlerimiz daha huzurlu ortamlarda yaşasınlar"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümü yatay mimari anlayışıyla, ecdadın bize bıraktığı kültürle, o mimari estetikle, az katlı, mahalle kültürü anlayışıyla yapacağız." dedi.

Kurum, Üsküdar Belediyesi tarafından İstanbul Boğazı'nda öğrencilere yönelik düzenlenen vapur yolculuğu etkinliğinde, ilk kez oy verecek gençlerle bir araya geldi.

Kurum, şehirlerin geleceğinin gençlere emanet edildiğini, onlara iyi bir şehir bırakabilmek, çevreye ve doğaya saygılı bir şehirde yaşayabilmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Kurum, gençlerin eğitim ve yaşam seviyesini, sosyal faaliyet imkanlarını artırmak için planlamalar yaptıklarını vurgulayarak, "Biz artık şehirlerimizin 50, 100 yılını planlayacak şekilde mekansal stratejik planlar yapıyoruz. Bunun içinde çocuk bahçesi, tarım, turizm, konut ve sosyal donatı alanlarını da ayrı ayrı hesap ediyoruz." diye konuştu.

Gençlerin bundan sonra daha yeşil şehirlerde yaşamalarını, eğitim kalitesinin yukarılara çıkarılmasını istediklerini dile getiren Kurum, bisiklet ve yürüyüş yollarında güvenli bir şekilde gezilmesi için ülke genelinde çalıştıklarını anlattı.

Kurum, artık her ile değil her ilçeye bir millet bahçesi yapıldığını vurgulayarak, 6-7 metrekareye düşen kişi başına düşen yeşil alan miktarını da 2023'te İstanbul'da 15 metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu kapsamda çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Kurum, "İstanbul'da bir gencimiz, kadınımız bisikletiyle tüm kenti dolaşabilecek şekilde bisiklet ağı ve yürüyüş yolu yapmak istiyoruz. Artık sağlıklı gençlerimiz olsun istiyoruz. Gelecek nesillerimiz bisiklet ve yürüyüş yollarında vakit geçirmesi için projelerimizi hızlı bir şekilde sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

- "Kentsel dönüşüm çok önemli"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birlik ve beraberlik için çok mücadeleler, şehitler ve gaziler olduğunu belirterek, bu bilinçle çevreyi, doğayı, tarihi ve kültürü korumak için gençlerin de yapacağı projelerde yol göstermeleri, destek olmaları gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem ülkesinde yaşıyoruz. Belki sizin de birçok akrabanız bu depremden etkilenmiştir. Önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümü yatay mimari anlayışıyla, ecdadın bize bıraktığı kültürle, o mimari estetikle, az katlı, mahalle kültürü anlayışıyla yapacağız. Siz sokağa çıktığınızda karşı apartmandaki Ayşe teyzenin oğluyla, kızıyla oynayacaksınız, alt mahalledeki arkadaşlarla futbol maçı yapacaksınız. O imkanları içinde barındıracak projelerde yeşil alanlar, sosyal donatı alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları olacak. İçinde millet kıraathanesi olacak. İstiyoruz ki gençlerimiz daha huzurlu ortamlarda yaşasınlar. 2023, 2053, 2071 Türkiyesi için daha sağlam yürümek zorundayız."

Bakan Kurum, yılda 30, 35 milyar plastik poşet tüketildiğini belirterek, plastik poşetin ücretle satılması uygulamasının ardından kişi başı kullanımında yüzde 70 düşüş yaşandığını dile getirdi.

Bakan Kurum konuşmasının ardından öğrencilerle özçekim yaptı, ardından bu haftaki vapur seyahatinde tarih dersi işleyecek öğrenciler için ders zilini çaldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Genç

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