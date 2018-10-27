Bakan Kurum: İmar Barışı'na başvuruyu 31 Aralık'a uzatmayı hedefliyoruz

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'na başvuru sürecini 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatmayı hedeflediklerini belirterek, “Devletimiz süreci uzatarak inşallah daha çok vatandaşı ile barışmış olacak" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesinde yapılan Kartepe Doğal Yaşam Parkı'nı, ardından da atık yakma tesisi İZAYDAŞ'ı ziyaret etti. Kocaeli Valiliği'ne de ziyarette bulunan Bakan Kurum, imar barışı hakkında açıklamada bulundu. Kurum, "Bugün bir yönetmelik yayınladık. Yoldan binanın oturduğu kot eğer 3,5 metreden fazla ise yeni planlanan yerlerde artık binalar deniz seviyesinden en düşük 2 kot, neresiyse bu 2 kotu alacağız, artık binalar bu kotu alacaklar. Dolayısıyla denizden baktığınızda eğimli arazilerde önden 2 kat verip, arkadan 6 kat görmeyi artık yeni planlanan alanlarda inşallah görmeyeceğiz" dedi. İMAR BARIŞI SADECE 2017 VE ÖNCESİNİ KAPSIYOR Kurum, imar barışı süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: "İmar barışı, bizim kaçak binaların devletimizle olan barışı. Bu kaçak binalarda vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi adına çıkarılmış olan bir yasa. Elektriği, suyu, doğalgazı bağlansın ve vatandaşımız burada yaşam kalitesini daha yukarı çıkarsın diye yapılmış bir yasa. Bunu altını çizerek söylüyorum, bu yasa 31 Aralık 2017 öncesindeki yapıları ilgilendiriyor. 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapıların aslında kayıt altına alınması amaçlanıyor. Ancak sahada birçok kaçak bina yapılıyor. Bu kaçak binalara ilişkin hem İçişleri Bakanımız, hem Adalet Bakanımız, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz gerekeni valilerimiz ile birlikte koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. Bu binaların hepsi yıkılacak. Ben buradan belediye başkanlarımıza, valilerimize bir defa daha sesleniyorum. 2017 sonrasında yapılmış binaların tadilatına, kaçak bina yapılmasına kimse müsaade etmesin. Bu yapıları da bir an önce valilik eliyle yıkılması noktasında takiplerini hep birlikte yapalım." SON BAŞVURU TARİHİ İmar Barışı'na yoğun başvuru olması nedeniyle sürenin uzatılacağını söyleyen Kurum, "İmar barışında biliyorsunuz, 31 Ekim tarihinde başvurularımız sona eriyor. Bedeli yatırma süreci de 31 Aralık 2018 tarihinde bitiyor. Burada çok yoğun bir başvuru var. Bugün itibariyle yaklaşık 8 milyon 150 bin başvuru oldu. Başvuru bedeli de yaklaşık 5 milyar 120 milyon TL oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz. Gerçekten çok yoğun bir şekilde başvurular yapılıyor. Bu başvuru sürecini de 31 Aralık 2018 tarihine kadar inşallah uzatmayı hedefliyoruz. Bunu uzatıp vatandaşımızın bu kanundan daha çok yararlanması noktasında, devletimiz süreci uzatarak inşallah daha çok vatandaşı ile barışmış olacak. Bu barış, tekrar söylüyorum, yeni bina yapmak değildir. Yeni bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda hem biz, hem belediyelerimiz, hem de valiliklerimiz her noktada bunun takibini yapıyor olacak" diye konuştu.

