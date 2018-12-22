Bakan Kurum: İmar barışından 9 milyon 210 bin kişi yaralandı (2)

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı uygulamasından 9 milyon 210 bin vatandaşın yararlandığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli temaslarda bulunmak için Gaziantep'e geldi. İlk olarak Vali Davut Gül'ü ziyaret eden Bakan Kurum, bir saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Gaziantep'e yapılacak yatırımlardan bahseden Bakan Kurum, kentte riskli bölge olarak nitelendirilen Aydınlar Mahallesi'nde 200 bin metrekare alanlık kısımda kentsel dönüşüm yapılacağını ifade ederek, "Yıllardır mücadele edilmiş ve neticelendirilememiş Aydınlar Mahallesi'ni bugün neticelendirmiş bulunuyoruz. 200 bin metrekarelik alanda metruk yapıların, deprem riski yaşayan yapıların, afet riski yaşayan yapıların kentsel dönüşüm projesine dahil edilmesiyle TOKİ Başkanlığımızca bu alandaki kentsel dönüşü gerçekleştireceğiz ve yapacağımız yeni proje içinde 'Millet Bahçesi' olan, sosyal donatıları olan, tüm bölgenin sosyal ihtiyacını giderecek bir proje olacak. Buradaki 1500 hak sahibinin sorunlarını problemlerini inşallah çözmüş olacağız" dedi. 4 MİLYON METREKARE ALANA ÖRNEK KENT PROJESİ Gaziantep'in nüfusunun her geçen gün arttığını ve buna bağlı olarak konut ihtiyacının da arttığını dile getiren Bakan Kurum, Geneyik bölgesinde yeni bir örnek kent yapımına başlanacağını belirterek şöyle dedi: "Artan nüfusuyla, sanayisi ile büyümesiyle Gaziantep bizim hem ülkemiz hem bölgemiz adına çok önemli bir ilimiz. Oldukça fazla da konut ihtiyacımız var. Hem alt gelire, hem orta gelire hem burada görev yapan memurlarımızın çok ciddi konut ihtiyacı var. Bu konut ihtiyacını gidermek adına 4 milyon metrekare alanda Geneyik bölgesi olarak nitelendirilen bölgeye yeni bir örnek şehir inşa etmeyi planlıyoruz. Bu plan çerçevesinde 4-5 katı geçmeyecek, yatay mimari esaslı, bizim kültürümüze, örfümüze, adetlerimize uygun, Antep'in kültürüne uygun bir projeyi inşallah büyükşehir belediyemiz ile beraber başlatıyoruz. Burada orta gelirli vatandaşlarımıza, memurumuza, esnafımıza, çalışanlarımıza hitap eden projenin ilk etabında 750 konutu talep örgütlenmesi suretiyle başlatacağız ve inşallah bu projeyi de 2019 yılı içinde başlatmayı düşünüyoruz." Kentte, yaklaşık 65 milyon Euro’luk 11 altyapı projesi planladıklarını söyleyen Bakan Murat Kurum, 400 milyon bedelli atık su arıtma tesisi, düzenli depolama tesisi, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su arıtma şebekesini içeren proje yapılacağını dile getirdi. Kente yapılacak millet bahçesinin projesinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Kamil Ocak Stadyumu vardı, biz bunun yerine yeni modern bir stadyum yaptık ve Kamil Ocak Stadyumunun yeri olan 50 bin metrekare alanı da millet bahçesine çeviriyoruz. Projeleri son safhaya geldi. Bu millet bahçesinin de ihalesini 2019 yılı içerisinde ilk çeyreğinde yapacağız" dedi. İMAR BARIŞINDAN 10 MİLYAR 350 MİLYON LİRA GELDİ Bakan Kurum, imar barışı ile ilgili de konuşarak son başvuru sayısını açıkladı. İmar barışı için son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlatan Kurum şunları söyledi: "Türkiye’de toplam 9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı’na başvurdu ve 10 milyar 350 milyon TL’lik bedel yatırdı. Biliyorsunuz 31 Aralık’ta bu süreç tamamlanıyor. 10 milyona yakın vatandaşımız bugüne kadar İmar Barışı’ndan yararlandı. Devletin vatandaşıyla barışını içeren, vatandaşımızın elektriğini, suyunu ve doğalgazını alabilmesi adına yapılan bu düzenlemede 10 milyona yakın vatandaşımız kanundan istifade etti.” YALILAR YARARLANAMAYACAK Bakan Kurum, İstanbul Boğazı'ndaki yalıların imar barışından yararlanamayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün Plan Bütçe Komisyonumuza İmar Barışı’na ilişkin bir teklif sunuldu. Bu teklif sınırlarını ihtiva ediyordu. Daha önce biliyorsunuz biz İmar Barışı’ndan boğaz ön görünümünde Tarihi Yarımada, Çanakkale’de belirli alanları İmar Barışı’na dahil etmemiştik. Ancak boğaz ön görünümünde kalan Sarıyer, fiilen ön görünümünde olmayan ancak ön görünümün sınırları içerisinde yer alan alanı da İmar Barışı kapsamına almıştık. Tabii gelinen süreçte yapılan incelemeler neticesinde boğaz ön görünümünde olan ancak fiilen ön görünüm olmayan ve buradaki vatandaşlarımızın elektrik, su ve doğalgaz gibi problemlerini çözecek sınırları yeniden incelendi. Teklifin içeriği Üsküdar’da, Beykoz ilçemizde ve Sarıyer ilçemizde ön görünümde olan, fiilen ön görünümde olmayan yapıların problemlerini çözmek adına teklif edilmiş bir düzenleme. Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil." Bakan Kurum daha sonra yaya olarak Millet Bahçesinin yapılacağı yıkılan Kamil Ocak Stadının arazisinde incelemelerde bulundu.

