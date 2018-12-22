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Bakan Kurum: İmar barışından 9 milyon 210 bin vatandaşımız yaralandı (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.12.2018 16:03 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak içir geldiği Gaziantep'te, İmar Barışı'ndan yaralananların son rakamını açıkladı.

Eyyüp BURUN, Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak içir geldiği Gaziantep'te, İmar Barışı'ndan yaralananların son rakamını açıkladı.

Bakan Kurum, "Tüm Türkiye'mizde bugüne kadar imar barışı kapsamında 9 milyon 210 bin vatandaşımız imar barışına başvurdu. Ve bedelde 10 milyar 350 milyon bir bedel yatırdılar. Biliyorsunuz 31 Aralık'ta bu süreç tamamlanıyor. O, 10 milyona yakın vatandaşımız bugüne kadar imar barışından yararlandılar" dedi.

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