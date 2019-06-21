Bakan Kurum: İmar barışından faydalanma süresi 30 Haziran'da tamamlanıyor

Ümit UZUN-İbrahim MAŞE- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde çalışmaları devam eden kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Kurum, “İmar barışı için yaklaşık 10 milyon 350 bin vatandaşımız başvurdu. Ödeme sürecimiz de 30 Haziran'da tamamlanıyor. Bu 10 milyon vatandaşımızın yapı kayıt belgelerini alıp imar barışından faydalanmaları için de süre 30 Haziran'da tamamlanıyor. Bu süreçte vatandaşımızın tüm mağduriyetlerini engelleyecek, her türlü düzenlemeyle bu süreci net bir şekilde götürmüş ve tamamlamış olacağız" dedi.

Burada açıklamalarda bulunan Murat Kurum, “Bakanlığımızda kentsel dönüşüm kapsamında 19 Mayıs'ta süresi dolan tüm illerimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bir genelge göndermiştir. Genelge kapsamında il ve ilçelerimizdeki acil öncelikli alanlar dediğimiz o riskli alanların tespit edilmesi ve bakanlığımıza bildirilmesi istenmişti. Bu veriler bakanlığımıza ulaştı. İnşallah çok yakın zamanda bakanlık olarak ülkemiz için önümüzdeki 5 yıllık kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklamış olacağız. İl il, ilçe ilçe, hangi noktalarda hızlı bir şekilde dönüşüm yapmamız gerektiği ve aynı anda 50 bin konutu başlatmak suretiyle bu kentsel dönüşüm seferberliğini inşallah başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.