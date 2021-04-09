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Bakan Kurum imzaladı! 81 ile 'iskele' genelgesi

09.04.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahillerde güneşlenme ve denize girme amaçlı (rekreatif) iskeleler için düzenlemeye gidildi. Bakan Kurum imzasıyla valiliklere gönderilen genelgeye göre iskeleler denize girilmesinin mümkün olduğu kumluk, çakıllık kıyı alanlarında değil, sadece denize girme ve güneşlenme imkanının bulunmadığı kayalık alanlarda yapılacak.

Bakan Kurum imzaladı! 81 ile 'iskele' genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak bir çalışma yaparak sahillerde güneşlenme ve denize girme amaçlı (rekreatif) iskeleler için düzenlemeye gitti. Yapılan düzenlemeyle iskelelerinin yer seçimi kuralları belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla 81 ile gönderilen genelgede şu maddeler yer aldı:

  • Rekreatif amaçlı iskeleler denize girilmesinin mümkün olduğu kumluk, çakıllık kıyı alanlarında yapılamayacak, sadece denize girme ve kıyıda güneşlenme imkânının bulunmadığı, kıyının kayalık karakter gösterdiği alanlarda yapılabilecek.

  • Rekreatif amaçlı iskeleler çevreye duyarlı, sökülüp takılabilir ahşap ve benzeri malzemeden yapılacak.

  • Yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak iskelelere deniz taşıtı yanaştırılamayacak, bağlanmayacak.

  • Rekreatif amaçlı iskele üzerinde kapalı alan oluşturulamayacak, kıyının kamuya açık kullanımı engellenmeyecek ve ticari faaliyet amacıyla kullanılmayacak.

  • Genişliği üç metreyi, kıyı çizgisinden itibaren toplam alanı 100 metrekareyi aşmayacak. Aralarında kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bulunacak.


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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Murat Kurum

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