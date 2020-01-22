HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kurum, inşaatı devam eden Sur Konutları’nı inceledi

Bakan Kurum, inşaatı devam eden Sur Konutları’nı inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:42 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşaatı devam eden Sur Konutları’na ilişkin, "7 bin 200 hak sahibimizin bulunduğu evlere terör örgütü ciddi anlamda zarar verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşaatı devam eden Sur Konutları’na ilişkin, "7 bin 200 hak sahibimizin bulunduğu evlere terör örgütü ciddi anlamda zarar verdi. 504 konut, 147 iş yeri, 9 butik otel inşası toplam 660 yapının inşası devam ediyor. 2020 yılı içerisinde tamamlayarak inşallah burada 2021 yılına geldiğimizde yeni bir Sur olacak" dedi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir otelde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısından sonra Sur ilçesine geçerek, burada inşaatı devam eden Sur Konutları’nın çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum’a Sur ziyaretinde Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetler Genel Müdürü Vedad Gürgen, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel, ilçe belediye başkanları ve vekilleri, ilçe kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, kamu kurum müdürleri, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DESOB Başkanı, OSB Başkanı ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve çalışanlar eşlik etti.

“7 bin 200 hak sahibimizin yüzde 85’i ile anlaşma sağladık”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Hain terör örgütü PKK’nın Sur ilçesinde verdiği zararları tüm Türkiye’miz biliyor." dedi. 160 hektarlık alanda yaklaşık 63 hektara 7 bin 200 hak sahibinin bulunduğu evlere terör örgütünün ciddi anlamda zarar verdiğini belirten Bakan Kurum, “Devletimiz de Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için Sur’u yeniden ihya etmek, inşa etmek için, terör örgütüne net bir şekilde cevabı vermek. Evlat nöbeti tutan annelerimiz için, Diyarbakır’ın birliği, beraberliği için hızlı bir şekilde burada yeniden inşa çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede 7 bin 200 hak sahibimizin yüzde 85 ile anlaşma sağladık. Bu çerçevede de bir kısmına kamulaştırma ücreti, bir kısmına da toplu konut idaresi başkanlığımızca Üç kuyular ve Çöl güzeli mevkisini de yapmış olduğumuz konutlardan verdik ve kalan hak sahipleriyle görüşme süreçlerimizi de tamamlayarak sur bölgesindeki terör olayları sebebiyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine müsaade etmeyecek şekilde bu projeyi yürütüyoruz. Ve bu çerçevede projemizi 7 bölgeye ayırdık. Etaplar halinde görmüş olduğumuz, evlerimizin, ticari ünitelerimizin, otellerimizin olduğu projelerde etaplar halinde tamamlanıyor” diye konuştu.

“504 konut, 147 iş yeri, 9 butik otel inşası toplam 660 yapının inşası devam ediyor”
392 tescilli yapıtın olduğunu ifade eden Bakan Kurum, bu tescilli yapıların bir kısmını Bakanlığımız, bir kısmını da Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapmış oldukları protokol çerçevesinde yaptıklarını kaydetti. Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“Yine 392 tescilli yapımızın restorasyon projelerine uygun bir şekilde yapımı ihalelerini 2020 yılının ilk çeyreğinde ihalelerini de tamamlayacağız. 504 konut, 147 iş yeri, 9 butik otel inşası toplam 660 yapının inşası devam ediyor. 2020 yılı içerisinde tamamlayarak inşallah burada 2021 yılına geldiğimizde yeni bir Sur, tarihi güzellikleriyle o bize emanet edilmiş terör örgütünün zarar verdiği kültür varlıklarının yeniden inşa edilmiş haliyle. Bugün yerinde inceleme fırsatı bulduk. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp Diyarbakır’ımızın hizmetine sunacağız.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Uyuşturucu taciri kız arkadaşının ihbarıyla yakalandıUyuşturucu taciri kız arkadaşının ihbarıyla yakalandı
GÜNCELLEME - Manisa'da eski iş yerinden kasa çalan zanlı tutuklandıGÜNCELLEME - Manisa'da eski iş yerinden kasa çalan zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama! Sert tepki

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Bitlis’te terör örgütüne ait 3 odalı sığınak tespit edildi

3 odalı sığınak hazırlamışlar! Terör örgütüne darbe

Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Korku dolu anlar! Kürsüde kalp krizi geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit'e taziye telefonu 

Erdoğan’dan 'Toprak Dede' için taziye telefonu

Sinop’ta 200 bin liralık enerji nakil kablosu çalan zanlılara suçüstü

200 bin liralık vurgun yaparken suçüstü yakalandılar!

Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.