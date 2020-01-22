Bakan Kurum, inşaatı devam eden Sur Konutları’nı inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşaatı devam eden Sur Konutları’na ilişkin, "7 bin 200 hak sahibimizin bulunduğu evlere terör örgütü ciddi anlamda zarar verdi. 504 konut, 147 iş yeri, 9 butik otel inşası toplam 660 yapının inşası devam ediyor. 2020 yılı içerisinde tamamlayarak inşallah burada 2021 yılına geldiğimizde yeni bir Sur olacak" dedi. Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir otelde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısından sonra Sur ilçesine geçerek, burada inşaatı devam eden Sur Konutları’nın çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum’a Sur ziyaretinde Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetler Genel Müdürü Vedad Gürgen, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel, ilçe belediye başkanları ve vekilleri, ilçe kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, kamu kurum müdürleri, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DESOB Başkanı, OSB Başkanı ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve çalışanlar eşlik etti.

“7 bin 200 hak sahibimizin yüzde 85’i ile anlaşma sağladık”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Hain terör örgütü PKK’nın Sur ilçesinde verdiği zararları tüm Türkiye’miz biliyor." dedi. 160 hektarlık alanda yaklaşık 63 hektara 7 bin 200 hak sahibinin bulunduğu evlere terör örgütünün ciddi anlamda zarar verdiğini belirten Bakan Kurum, “Devletimiz de Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için Sur’u yeniden ihya etmek, inşa etmek için, terör örgütüne net bir şekilde cevabı vermek. Evlat nöbeti tutan annelerimiz için, Diyarbakır’ın birliği, beraberliği için hızlı bir şekilde burada yeniden inşa çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede 7 bin 200 hak sahibimizin yüzde 85 ile anlaşma sağladık. Bu çerçevede de bir kısmına kamulaştırma ücreti, bir kısmına da toplu konut idaresi başkanlığımızca Üç kuyular ve Çöl güzeli mevkisini de yapmış olduğumuz konutlardan verdik ve kalan hak sahipleriyle görüşme süreçlerimizi de tamamlayarak sur bölgesindeki terör olayları sebebiyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine müsaade etmeyecek şekilde bu projeyi yürütüyoruz. Ve bu çerçevede projemizi 7 bölgeye ayırdık. Etaplar halinde görmüş olduğumuz, evlerimizin, ticari ünitelerimizin, otellerimizin olduğu projelerde etaplar halinde tamamlanıyor” diye konuştu.