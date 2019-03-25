Bakan Kurum, işçilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükçekmece'de fabrika işçileri ile buluştu.

Kurum, beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'la Büyükçekmece'deki Öztiryakiler Madeni Eşya fabrikasını ziyaret ederek buradaki işçilerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bakan Kurum, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi, bayrak için, millet için, ezan için kurulmuş kutlu bir birliktelik olduğunu belirterek, bu birlikteliğin ülkenin her yerinde kusursuz bir şekilde işlendiğini anlattı.

Kurum, kentsel dönüşümün önemine işaret ederek, "Bu kentsel dönüşüm bir yerel yönetimin, ilçe belediyesinin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bu ilçe belediyesi tek başına bunun altından kalkamaz Bunun için, büyükşehir belediyesinden, bakanlıktan ve merkezi idareden destek alması lazım." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da Büyükçekmece'de kentsel dönüşümle ilgili ilçede önemli projelerinin olduğunu anlatan Kurum, kendilerinin de Uysal'a bu konuda gereken desteği vereceklerini söyledi.