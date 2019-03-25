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Bakan Kurum, işçilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:40 | Son Güncelleme

Bakan Kurum: - "Cumhur İttifakı kapalı kapılar ardında kurulmuş bir ittifak değildir. Bu ittifak 15 Temmuz gecesi vatanın, bayrağın ve devletin bütünlüğü için kurulmuş, kutlu bir ittifaktır. Bu ittifakın içinde karşılıklı güven vardır"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükçekmece'de fabrika işçileri ile buluştu.

Kurum, beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'la Büyükçekmece'deki Öztiryakiler Madeni Eşya fabrikasını ziyaret ederek buradaki işçilerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bakan Kurum, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi, bayrak için, millet için, ezan için kurulmuş kutlu bir birliktelik olduğunu belirterek, bu birlikteliğin ülkenin her yerinde kusursuz bir şekilde işlendiğini anlattı.

Kurum, kentsel dönüşümün önemine işaret ederek, "Bu kentsel dönüşüm bir yerel yönetimin, ilçe belediyesinin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bu ilçe belediyesi tek başına bunun altından kalkamaz Bunun için, büyükşehir belediyesinden, bakanlıktan ve merkezi idareden destek alması lazım." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da Büyükçekmece'de kentsel dönüşümle ilgili ilçede önemli projelerinin olduğunu anlatan Kurum, kendilerinin de Uysal'a bu konuda gereken desteği vereceklerini söyledi.

Bakan Kurum, ziyaretleri sırasında vatandaşların alt yapı sorununu dile getirdiği Büyükçekmece'yi 25 senedir bir zihniyetin yönettiğini belirterek, bu zihniyetin bu sürede ilçede hala alt yapı sorununu, kanalizasyon sorununu çözemediğini ifade etti.

Buna artık "dur" demenin zamanı geldiğini dile getiren Kurum, "İnşallah 31 Mart'ta Büyükçekmece kendine yakışanı yapacak ve bu zihniyeti değiştirecektir. Bu altyapıyı yapacak her türlü desteği de Mevlüt Başkanımıza, Büyükçekmece'ye vereceğiz ve inşallah kısa zamanda bu altyapı sorununu çözeceğiz." dedi.

Kurum, Uysal'ın Büyükçekmece'yi marka ilçe haline getirecek tüm projelerine bakanlık olarak destek vereceklerini anlatarak, Cumhur ittifakı'nın kapalı kapılar ardında kurulmuş bir ittifak olmadığını belirten Kurum, "Bu ittifak 15 Temmuz gecesi vatanın, bayrağın ve devletin bütünlüğü için kurulmuş, kutlu bir ittifaktır. Bu ittifakın içinde karşılıklı güven vardır ve birbirine güven vardır. Diğer tarafta ise zillet, illet ittifakını kurdular ve terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler. İnşallah Büyükçekmece bu kirli ittifaka 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir " diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Uysal Öztiryakiler

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