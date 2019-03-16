Bakan Kurum: “İsmail Erdem’in tüm projelerinin arkasındayız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ataşehir’de imar bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda Ataşehir’in imar sorununa dikkat çeken Bakan Kurum, “1 Nisan itibari ile Ataşehir Belediye Başkanı İsmail Erdem’in tüm projelerinin arkasındayız” dedi.

Ataşehir Örnek Mahallesi ile Mevlana Mahallesi’nde gerçekleşen imar bilgilendirme toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ve TOKİ yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“İsmail Erdem’in tüm projelerinin arkasındayız”

Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’in konuğu olarak imar bilgilendirme programına katılan Bakan Murat Kurum, İsmail Erdem’in çok güzel projeleri olduğunu söyleyerek, bu projelerin üstüne kendilerinin de bakanlık olarak projeler eklediklerini ifade etti. İsmail Erdem’in aday olduğu günden bu yana gündeme getirdiği ve çözüm sözü verdiği, Mustafa Kemal, Örnek, Esatpaşa Mahallelerindeki mülkiyet problemlerini atacakları adımla çözeceklerini söyleyen Bakan Murat Kurum, “Biz istiyoruz ki Örnek Mahallesinde, Esatpaşa Mahallesinde, İmar İskan Bloklarında yaşayan vatandaşlarımız, aynı şekilde, sorunları çözülmüş olarak Ataşehir’de yaşasın. Sancaktepe Belediye Başkanımız İsmail Erdem, 1 Nisan sabahı itibari ile Ataşehir Belediye Başkanı olduğunda tüm projelerinin arkasında, yanında olacağız. Biz bakanlık olarak Ataşehir’in yanındayız, vatandaşlarımız tarafından talep edilen tüm projelerin de yanındayız” dedi.