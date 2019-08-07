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Bakan Kurum Isparta Millet Bahçesi yapılacak bölgede incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 19:44 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Isparta’da katıldığı yaklaşık 3 saatlik İl Değerlendirme Toplantısı sonunda kente yapılacak yatırım ve projeleri açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Isparta’da katıldığı yaklaşık 3 saatlik İl Değerlendirme Toplantısı sonunda kente yapılacak yatırım ve projeleri açıkladı. Bakan Kurum daha Isparta Millet Bahçesi inşa edilecek Tren Garı’nda incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik tarafından düzenlenen İl Değerlendirme ve AK Parti tarafından gerçekleştirilen İl İstişare Toplantılarına katılarak kentte Millet Bahçesi yapılacak bölgelerde incelemelerde bulundu.
Isparta’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Vali Vekili Ömer Faruk Ateş, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, ilçe belediye başkanları, partililer karşıladı.
Kentte ilk olarak Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Göl Toplantı Salonu’nda düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı’na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilgililerle yaklaşık 3 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Kurum toplantı sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunarak, Isparta ile ilgili kendisine yöneltilen talepler, gerçekleştirilecek olan projeler ve detayları aktardı. Valilik çıkışında, beraberindekilerle birlikte yaya olarak AK Parti Isparta İl Başkanlığı’na giden Bakan Kurum, yolda karşılaştığı organik ürün satıcılarının ikramlarını kabul ederek, vatandaşlarla sohbet etti.
Bakan Kurum esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulunarak kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenleri geri çevirmedi.
Partisinin Isparta il binasında beraberindekilerle birlikte düzenlenen İl İstişare Toplantısı’na katılan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini belirterek, 17 yıldan bu yana tüm Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da da vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm ürettiklerini anlattı. Bakan Kurum ayrıca, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde elde edilen zaferin mimarlarının parti teşkilatı olduğuna vurgu yaptı.
Bakan Kurum daha sonra Isparta Tren Garı bölgesinde kente inşa edilecek olan Millet Bahçesi yapım alanında incelemelerde bulunarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Isparta Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.

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