Bakan Kurum: "İstanbul Boğazı, Panama Kanalı’nın dört katı, Süveyş Kanalı’nın üç katı yoğunluğunda deniz trafiğine sahiptir."

Bakan Kurum: "\u0130stanbul Bo\u011faz\u0131, Panama Kanal\u0131\u2019n\u0131n d\u00f6rt kat\u0131, S\u00fcvey\u015f Kanal\u0131\u2019n\u0131n \u00fc\u00e7 kat\u0131 yo\u011funlu\u011funda deniz trafi\u011fine sahiptir." Mustafa Sandal arkas\u0131ndan el hareketi yapm\u0131\u015ft\u0131! \u0130lk defa konu\u015ftuBaltal\u0131 ve b\u0131\u00e7akl\u0131 kavgan\u0131n san\u0131\u011f\u0131: E\u015fimi benden kimse alamazErci\u015f'e sokak hayvanlar\u0131 i\u00e7in kul\u00fcbeler g\u00f6nderildi
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