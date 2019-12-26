Bakan Kurum: "’İstanbul sonsuza kadar yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kaybedecek’ diyenleri görüyoruz. İstanbul’un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır."
Bakan Kurum: "’İstanbul sonsuza kadar yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kaybedecek’ diyenleri görüyoruz. İstanbul’un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır."
Bakan Kurum: "’İstanbul sonsuza kadar yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kaybedecek’ diyenleri görüyoruz.
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Bakan Kurum: "’İstanbul sonsuza kadar yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kaybedecek’ diyenleri görüyoruz. İstanbul’un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır."
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