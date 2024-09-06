Bakan Kurum: "İstanbul’un şanına yaraşır çok daha modern bir spor kompleksini inşa ettik"

Kurum, Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından açıklama yapan Kurum, 10 bin kişilik kapasiteye sahip spor salonunun açıldığı 1989'dan itibaren sayısız başarılı organizasyona ev sahipliği yaptığını anlattı.

Kurum, yeni adıyla Basketbol Gelişim Merkezi olan Abdi İpekçi Spor Salonu'nda milli basketbol takımı "12 Dev Adam"ın müsabakalarının yapıldığını anımsatarak, İstanbul'a çok modern, çok üst düzey bir tesis kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Spor salonunun nice zaferlere şahit olduğunu, nice tarihi anlara tanıklık ettiğini dile getiren Kurum, "Abdi İpekçi Spor Salonu'nu yıkarak yerine İstanbul'un şanına yaraşır, çok daha güzel, çok daha modern yeni bir spor kompleksi inşa ettik. Türkiye'nin son yıllarda basketboldaki başarılarını taçlandıracak muhteşem hem ulusal hem de uluslararası basketbol arenasını ülkemize, İstanbul'umuza kazandırmış olduk." diye konuştu.

"7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞARAK İNŞA ÇALIŞMALARINI YÜRÜTTÜK"

Kurum, kompleksin 150 bin metrekare inşaat alanına sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Basketbol Gelişim Kompleksimiz 37 bin metrekarelik salonlarıyla 10 bin kişi kapasiteli, buradaki muhteşem maçlarımızın yapılacağı salonuyla üstün özelliklere sahip. Tesis 7 bloktan oluşuyor. Burada aynı zamanda gençlerimizin hem okuyacak hem de sporlarını yapabilecekleri mekanlar var, akademimiz var. Burada 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesi, milli takımımızın antrenmanlarını yapabileceği bir salonumuz var. 3 ayrı spor salonu, fitness salonları, buraya gelen misafirlerin huzurlu bir şekilde araçlarını park edebileceği 450 araçlık otoparkımız, toplantı salonları, sığınaklarıyla Allah göstermesin deprem esnasındaki toplanma alanlarıyla bir yaşam merkezi. Biz 2021 yılında bu projeye başladık, söz verdiğimiz gibi tesislerimizin, 7 gün 24 saat, gece gündüz çalışarak inşa çalışmalarını yürüttük. Bugün sözümüzü tutmanın gururu ve mutluluğuyla sizlerin karşısındayız. Bu muhteşem eseri İstanbul'a hediye etmenin gururuyla karşınızdayız."



Bakan Kurum, "Tamamladığımız bu muhteşem eser yapılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından türlü türlü anlamsız, gereksiz müdahalelerle spor salonunun yapılması durdurulmaya çalışılmış ve spor salonumuz mühürlenmişti. Bölgede aynı metrekarede, hatta daha fazla yeşil alan olacağı ifade edilmesine rağmen, yeşil alanın artırıldığı söylenmesine rağmen İstanbul'a, gençlerimize, sporcularımıza, uluslararası bir tesis kazandırılacak denmesine rağmen maalesef projeye katkı vermek yerine her zaman oldukları gibi köstek olmayı tercih ettiler." ifadelerini kullandı.



Bugün eskisinden daha fazla, 20 bin metrekarenin üzerinde yeşil alanı İstanbul'a kazandırmış olduklarını anlatan Kurum, "Biz gençlerimiz, sporcularımız, yavrularımız için o haksız, hukuksuz mühürleri kırdık ve İstanbul'a böylesi devasa bir tesisi kazandırmış olduk." dedi.

"BU MUHTEŞEM ESERLERİN SAYISINI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, siyasette itibar sahibi olmanın yolunun verilen sözlerin tutulmasından, seçim meydanlarındaki vaatleri gerçekleştirmekten geçtiğini vurguladı.

Kendilerinin bu bakış acısıyla üstüne titredikleri bir tesisi kazandıklarını, İstanbul'a hediye ettiklerinin altını çizen Kurum, "22 yıldır da bu anlayışla bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. İnşallah 29 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle bu muhteşem eseri büyük bir coşkuyla, heyecanla İstanbul'a armağan edeceğiz. Bu muhteşem eserlerin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman meydanlarda söz verip sözünü tutmayanlardan olmayacağız. Hep sözümüzün peşinden koşacağız, hep 'eser' diyeceğiz, hep 'eser siyaseti' diyeceğiz ve her çalışmamızda, her projemizde daima gençlerimiz, milletimiz bizden ne bekliyorsa o beklediklerinin peşinden koşacağız." şeklinde konuştu.

“BİZ YIKIMA GİDİNCE ‘MAL BULMUŞ MAĞRİBİ’ GİBİ EKİPLERİNİ GÖNDERDİLER”

Vaniköy’deki yıkıma ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Kurum, "Kendisi ‘oyuncak’ olarak tabir etmiş. Biz İstanbul Boğazımızı ‘dünyanın incisi’ olarak tabir ediyoruz. Yaptıklarına gülüp geçiyoruz. Onların aymazlığı, vurdumduymazlığı karşısında kaçak yapıların yıkım işlemini başlattık. " dedi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır