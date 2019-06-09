Bakan Kurum: İstanbul’da mührü Yıldırım aldığında el ele imar uygulamalarını yapacağız

İSTANBUL, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başakşehir Şahintepe Mahallesi’ndeki dün vatandaşlarla bir araya geldi. Bakanlık olarak Mahallenin sorunlarını çözüme kavuşturacak problemlerin önüne engel konulduğunu belirten Kurum, “İmar planı yapan biziz iptal ettirip alternatiflerini ortaya koyamayan CHP Meclis Üyeleridir” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte Başakşehir Şahintepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahallenin en temel sorunlarından biri olarak görülen imar problemlerinin çözüm formülleri mahalle sakinlerine tek tek anlatıldıktan sonra, Bakan Kurum vatandaşların sorularını cevapladı.

PROJELERİMİZİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORTAKLIĞIYLA DAHA HIZLI YAPARIZ

Başakşehir’de, büyük projelerin gerçekleşmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir amaç olduğu sürece yapılabileceğini vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Mahallemizdeki ortak bir fikirle üstünde durduğumuz plan problemine daha önce verdiğimiz müjdeyi Bakanımızın kendi ağzından duyacaksınız. Mahallemiz bundan sonra hızlı bir şekilde plan sorunlarını halledip el birliği ile daha güzel hale getireceğiz. Bu projeler sadece bakanlıkla değil, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tamamlanmalıdır. Eğer biz Başakşehir Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket edebilirsek problemlerimizi hızlı bir şekilde çözebiliriz. Bu gün sizlere Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım ağabeyimin selamını getirdim” diyerek sözlerini tamamladı.