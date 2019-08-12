Bakan Kurum itfaiye personeliyle bayramlaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da İtfaiye Merkezini ziyaret etti, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı telsiz anonsuyla kentteki itfaiye çalışanlarının bayramını kutladı.

Kurum, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkezinde, personelle bir araya geldi.

İtfaiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren ve bayramlarını tebrik eden Kurum, burada yaptığı açıklamada, vatandaşlarla ve bayram mesaisi yapan çalışanlarla bayramlaşmak için memleketi Konya'da bulunduğunu söyledi.

- "İtfaiyecilerimiz kendi hayatlarından, ailelerinden, çocuklarından fedakarlık yapıyorlar"

Kurum, itfaiye çalışanlarının büyük özverilerle işlerinin başında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İtfaiyecilerimiz çok önemli bir görev icra ediyorlar ve yeri geldiğinde kendi canlarını dahi tehlikeye atarak ülkemiz için, şehrimiz için, memleketimiz için hizmet ediyorlar. Huzurlarınızda tüm itfaiyeci kardeşlerimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde vatandaşlarımız evlerinde güvenli, huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. İtfaiyecilerimiz kendi hayatlarından, kendi ailelerinden, kendi çocuklarından fedakarlık yapıyorlar. İnşallah biz bu fedakarlıklarla şehrimizi daha da kalkındıracağız, daha da iyi noktalara getireceğiz. Yaşam kalitesi anlamında, 2023'ün güçlü şehirleri anlamında, Konya'mızı da hak ettiği noktaya en kısa zamanda geçirecek hamleleri hep birlikte yapacağız. İtfaiyeci kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm Konyalı kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara eriştirsin."