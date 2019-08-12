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Bakan Kurum itfaiye personeliyle bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuklu İtfaiye Merkezini ziyaret ederek nöbetteki itfaiye personeliyle bayramlaştı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, itfaiyecilerin de aynı güvenlik güçleri gibi 7 gün 24 saat esasına dayalı, canları pahasına vatandaşların hem canlarını hem de mallarını korumak adına çalıştıklarını vurgulayarak, çok önemli bir görevi icra ettiklerini vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuklu İtfaiye Merkezini ziyaret ederek nöbetteki itfaiye personeliyle bayramlaştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, itfaiyecilerin de aynı güvenlik güçleri gibi 7 gün 24 saat esasına dayalı, canları pahasına vatandaşların hem canlarını hem de mallarını korumak adına çalıştıklarını vurgulayarak, çok önemli bir görevi icra ettiklerini vurguladı. İtfaiye personelinin yeri geldiğinde kendi canını tehlikeye atarak ülkesi ve şehri için hizmet ettiğinin altını çizen Bakan Kurum, “Tüm itfaiyeci kardeşlerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde vatandaşlarımız evlerinde güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşıyor ve kendi hayatlarından, kendi ailelerinden, kendi çocuklarından fedakarlık yapıyorlar. İnşallah biz bu fedakarlıklarla şehrimizi daha da kalkındıracağız, daha da iyi noktalara getireceğiz. Yaşam kalitesi anlamında, 2023’ün güçlü şehirleri anlamında Konya’mızı hak ettiği noktaya en kısa zamanda geçirecek hamleleri hep birlikte yapacağız” dedi.

“İtfaiye teşkilatımız çok güçlü”
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da itfaiye teşkilatının Konya’nın geniş coğrafyasında 108 merkezde 890 personelle hizmet yürüttüğünü anımsattı. 42 bin kilometrelik coğrafyasıyla Türkiye’nin en büyük ili konumunda olan Konya’da itfaiye teşkilatının yangınlara müdahale etmek için büyük bir ağ ve personelle işlerini yürüttüğünü kaydeden Başkan Altay, “Bugün içinde bulunduğumuz bina gibi modern binalarda ve ekipmanlarımızla birlikte oluşacak bir yangına müdahale etmek için 365 gün, 24 saat çalışıyoruz. Bugünkü ziyaretiniz çalışma arkadaşlarımız için büyük bir motivasyon oldu. İtfaiye personelimiz tecrübesiyle tüm yangınlara müdahale edebilecek durumda. Ayrıca ülkemize hem yurt dışından gelen itfaiye teşkilatları için hem de ülke içerisindeki diğer itfaiye teşkilatları için bir eğitim merkezi konumundayız. Teşkilatımız bu manada çok güçlü. Arkadaşlarımız canla başla gayret ediyor. Tüm itfaiye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Bakan Kurum ve Başkan Altay, konuşmaların ardından telsiz anonsuyla şehrin bütün noktalarında görev başında olan itfaiye personelinin bayramını tebrik etti. Bakan Kurum’a ziyaretinde, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da eşlik etti.

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