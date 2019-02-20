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BAKAN KURUM; 'İZMİR BAYRAKLI'YA EKİP YOLLUYORUZ'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı. İzmir Bayraklı'da kayaların düşmesi ile riskli yapılar haline gelen binaları incelemek için ekip yolladıklarını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:"Bugün haberlere konu olan İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı. İzmir Bayraklı'da kayaların düşmesi ile riskli yapılar haline gelen binaları incelemek için ekip yolladıklarını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:"Bugün haberlere konu olan İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz. Çiçek Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın sorunlarını kentsel dönüşümle çözmek suretiyle TOKİ ekiplerimiz oraya doğru hareket ediyor. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle beraber, inşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceğiz."

Bakan Kurum ve protokol üyeleri konuşmaların ardından millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, bahçe bünyesindeki çocuk kütüphanesini ziyaret ederek burada ritim eğitimi alan çocuklara davul çalarak onlara oyuncak hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Açılışa katılanlar
- İstiklal Marşı'nın okunması
- Murat Kurum'un konuşması
- Açılışın yapılması
- Çocuklarla davul çalınması
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 297 MB

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12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Kuzuya bebek gibi bakıyorlar! Altını bezleyip, süt veriyorlar Kuzuya bebek gibi bakıyorlar! Altını bezleyip, süt veriyorlar
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