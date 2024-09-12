Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti

Bakanlıkta gerçekleşen kabul sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı’yı bakanlığımızda kabul ettik.

Can çekişen İzmir Körfezi için geçtiğimiz hafta İzmir’de, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığımız önemli toplantının sonuçlarını ele aldık.

Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın tespitlerini değerlendirdik. Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu hatırlattık.

Bilim insanlarımız, İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için yerel yönetimlerimizin uygulayacağı yol haritasını çıkarıyor. Bakanlık olarak yerel yönetimlerle istişare ederken, atılması gereken adımların da takipçisi olacağız."