HABER

Bakan Kurum: "İzmir'in Aliağa İlçesi Nemrut Körfezi bölgesinde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2018 18:41 | Son Güncelleme

Bakan Kurum: "İzmir'in Aliağa İlçesi Nemrut Körfezi bölgesinde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik."


PARTNERHamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?Hamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?
CHP'li Alban: Basını destekleyen seri kararlar alınmalıCHP'li Alban: Basını destekleyen seri kararlar alınmalı
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var

ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Kadir Şekerci kimdir? (Yeni MHP Genel Sekreter Yardımcısı)

Kadir Şekerci kimdir? (Yeni MHP Genel Sekreter Yardımcısı)

İsmail Faruk Aksu kimdir? (Yeni MHP Genel Başkan Yardımcısı)

İsmail Faruk Aksu kimdir? (Yeni MHP Genel Başkan Yardımcısı)

MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu

MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.