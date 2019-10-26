Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni görev alacak imar denetçilerine hitabında, "En son Bodrum'da olduğu gibi kararlılıkla, sizlerle yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Her an 7/24 sahada olacağız, takipçisi olacağız bu işlerin ve bu yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız." dedi.

Kurum, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni bin imar denetçisinin eğitim programında, önemli bir toplantı için bir araya geldiklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'na değinerek ordunun sahadaki başarısını, masada elde ettikleri başarılarla taçlandırmaya devam ettiklerini belirten Kurum, "40 yıldır bitmez denilen PKK belasını da topraklarımızdan, sınırlarımızdan silip atıyoruz. Bu, mazluma her zaman kucak açan yiğit bir milletin tarihin her döneminde destanlar yazan şanlı bir ordunun ve dik duran güçlü bir liderin eseridir." diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye'de konuşulan konuların başında şehirleşme geldiğine değinen Kurum, hem genç nüfusun artışı hem köyden kente göç nedeniyle şehirleşme nüfusunun yüzde 92 oranlarına geldiğini bildirdi.