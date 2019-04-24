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Bakan Kurum, Kağıthane’de 4 katlı binanın çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 16:37 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane’de çöken 4 katlı bina, riskli bulunduğu için yıkılan binanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

İSTANBUL,(DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane’de çöken 4 katlı bina, riskli bulunduğu için yıkılan binanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Kurum; çöken 4 katlı bina, yıkılan 5 katlı bina ile riskli bulundukları için boşaltılan bina sakinlerinin sorunlarını dinledi. Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde istinat duvarının yıkılmasının ardından bir süre önce boşaltılan binanın çökmesi üzerine, İstanbul Valiliğinin koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. “BİZ SİZE EN SAĞLAM VE GÜVENLİ BİNALARI YAPALIM" Bakan Kurum, çöken 4 katlı bina, yıkılan 5 katlı bina ile riskli bulunarak boşaltılan binaları yerinde inceledi. Binaların sakini olan vatandaşların sorunlarını dinleyen Kurum, “Bu sokakta yeni yapılmayan tüm binalar risk altında, arkadaşlar hızlıca tespitini yapacaklar. Tespitler neticesinde biz size tebligatları bugün, bilemediniz yarın yapacağız. Eşyalarınızı alın, taşının, biz de size en sağlam ve güvenli binaları TOKİ’yle yapalım. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hiçbir Kağıthaneli vatandaşımız mağdur olmasın bu dönüşümü hızlıca yürütelim" dedi. Mağdur vatandaşların sorunlarını dinleyen Bakan Kurum, ihtiyaçların en kısa sürede giderileceğini söyledi. Kurum, geçmiş olsun dileğinde bulunarak alandan ayrıldı.

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