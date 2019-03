Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramankazan’ın her zaman devletin, milletin yanında olduğunu belirterek, “Kahramankazan’ın 31 Mart’ta da biz tercihini istikrar ve güvenden yana kullanacağından eminiz. Hep birlikte Kahramankazan’ın geleceğini inşa edeceğiz” dedi.

AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz’a destek isteyen Kurum, “Kahramankazan’ı eğitimiyle, üretimiyle, sağlığıyla, enerjisiyle, termal turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yere taşıyacağız. Başkanımız Serhat Oğuz Bey’in her türlü projesinin arkasındayız. Her türlü projesine, hemşehrilerimizin ihtiyacı olan her şeye bakanlık olarak destek vereceğiz” dedi.

Bakan Kurum, Kahramankazan’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları, muhtarlar, şehit yakınları ve gaziler, Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyesi adayları, aday adayları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, AK Parti ve MHP İlçe teşkilatı üyeleri ile vatandaşlar katıldı.