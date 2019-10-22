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Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.
Ankara'dan uçakla gelen Çevre ve Şehircili Bakanı Murat Kurum'u Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve milletvekilleri karşıladı. Buradan Kahramanmaraş Valiliği'ne geçen Kurum, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Özkan'ı makamında ziyaret ederek, kent hakkında bilgiler aldı.
Bakan Murat Kurum, ziyaretin ardından valilikte milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleriyle bir değerlendirme toplantısı yaptı.

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